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त्योहारों की भीड़ में H1N1 से कैसे बचें? डॉक्टर ने बताए 4 जरूरी तरीके

त्योहारों के दौरान बाजारों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर भीड़ बढ़ना आम बात है. ऐसे समय में H1N1 जैसे संक्रमण से बचने के लिए थोड़ी अतिरिक्त सावधानी जरूरी हो सकती है. डॉक्टर संदीप नायर ने मास्क लगाने, हाथों की सफाई रखने, दूरी बनाए रखने और वैक्सीनेशन को बचाव के चार अहम उपाय बताया है.

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त्योहारों की भीड़ में H1N1 से कैसे बचें? डॉक्टर ने बताए 4 जरूरी तरीके
त्योहारों की भीड़ में H1N1 से कैसे बचें?
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H1N1 Swine Flu Prevention: त्योहारों में लोगों से मिलना-जुलना और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना बढ़ जाता है. ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर ने चार जरूरी बातों पर ध्यान देने की सलाह दी है. इनमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई और वैक्सीनेशन शामिल हैं. डॉ. संदीप नायर के मुताबिक, संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाना, लोगों से उचित दूरी बनाए रखना, हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखना और वैक्सीनेशन जरूरी है.

खासतौर पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने के दौरान इन सावधानियों का पालन करना उपयोगी हो सकता है. अगर किसी व्यक्ति में बुखार, खांसी या जुकाम जैसे लक्षण हों तो उससे दूरी बनाए रखना भी जरूरी है.

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इन लोगों को भीड़ से बचने की सलाह

डॉक्टर ने गर्भवती महिलाओं, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. ऐसे लोगों को अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए. अगर किसी जरूरी काम से भीड़ में जाना पड़े तो मास्क और बाकी बचाव के उपायों का ध्यान रखना चाहिए. गर्भवती महिला को H1N1 संक्रमण होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

वैक्सीन बीमारी होने के बाद नहीं, पहले से बचाव के लिए

डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीनेशन का उद्देश्य पहले से संक्रमण से बचाव करना है. बुखार या एक्यूट इंफेक्शन होने के दौरान वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो चुका है, तो ठीक होने के बाद कम से कम दो सप्ताह इंतजार करके वैक्सीनेशन कराने की सलाह दी गई है. इसलिए त्योहारों के दौरान सिर्फ भीड़ से बचना ही नहीं, बल्कि समय पर बचाव की तैयारी करना भी जरूरी है.

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H1N1 Swine Flu Prevention: मास्क, हाथों की सफाई, दूरी और वैक्सीनेशन पर दिया जोर, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भीड़ से बचने की सलाह
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