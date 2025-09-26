मुस्कुराहट में चार चांद लगाने वाले डिंपल्स क्या जन्म से होते हैं? जानें इसका असली कारणं

Why Do People Have Cheek Dimples : क्या आपने कभी मुस्कुराते हुए किसी के चेहरे पर गालों के गड्ढों को देखा है और सोचा है कि ये क्यों होते हैं? ये डिम्पल यानी गालों पर पड़ने वाले छोटे-छोटे गड्ढे न सिर्फ चेहरे को खास बनाते हैं बल्कि कई लोगों के लिए आकर्षण का कारण भी होते हैं. आज के इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि आखिर ये डिम्पल्स क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं? क्या ये जन्म से होते हैं या बाद में बनते हैं?

डिम्पल असल में स्किन के नीचे मौजूद चेहरे के मसल्स की बनावट में फर्क की वजह से बनते हैं. खासतौर पर एक मसल्स होती है जिसे ज़ाइगोमैटिकस मेजर कहते हैं. ये मुंह के कोनों को ऊपर उठाने में मदद करती है, जब हम मुस्कुराते हैं. जिन लोगों के गालों पर डिम्पल होते हैं, उनके इस मसल्स में एक अलग तरह का पार्टिशन होता है. ये दो हिस्सों में बंट जाती है. एक हिस्सा मुंह के कोने से जुड़ता है और दूसरा थोड़ा नीचे की स्किन से. जब ये मसल्स काम करती है, तो स्किन के उस हिस्से को अंदर की ओर खींचती है, जिससे डिम्पल दिखाई देता है. गालों के डिम्पल अधिकतर जन्म से ही होते हैं. पर ये पूरी तरह से आनुवंशिक हैं या नहीं, ये आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. कुछ लोगों के डिम्पल उनके माता-पिता से मिलते हैं, जबकि कुछ मामलों में ये बिना फैमिली हिस्ट्री के भी हो सकते हैं.

रिसर्च में आया सामने

रिसर्च में पाया गया है कि लगभग 37% लोगों के गालों पर डिम्पल होते हैं. हालांकि, यह संख्या अलग-अलग कम्युनिटी और क्षेत्रों में अलग हो सकती है. दिलचस्प बात ये है कि डिम्पल दोनों गालों पर हो सकते हैं या फिर सिर्फ एक गाल पर भी और हां, ये हमेशा जीवन भर नहीं रहते. कुछ बच्चों के गालों पर डिम्पल बचपन में होते हैं, जो बड़े होने पर गायब हो सकते हैं. वहीं कुछ लोगों में ये समय के साथ बनते भी देखे गए हैं.

वैज्ञानिकों का मानना

वैज्ञानिक मानते हैं कि डिम्पल को "एबनॉर्मल लेकिन इनसे कोई नुकसान नहीं होता" माना जा सकता है. कुछ इसे जन्म से जुड़े मसल्स की हल्की सी गड़बड़ी मानते हैं, पर इसका कोई नकारात्मक असर शरीर पर नहीं पड़ता. इसे किसी बीमारी से जोड़ना बिल्कुल गलत होगा.

डिम्पल्स जेनेटिक हैं?

अब सवाल आता है कि क्या डिम्पल विरासत में मिलते हैं? तो जवाब है 'हां' भी और 'नहीं' भी. अगर माता-पिता दोनों के गालों पर डिम्पल हों, तो बच्चों में होने की संभावना ज्यादा रहती है. पर ये तय नहीं है. क्योंकि गालों के डिम्पल एक प्रभावी लक्षण की तरह व्यवहार करते हैं, पर फिर भी उनका जेनेटिक तरीका सीधा और सरल नहीं है. यह भी संभव है कि कई जीन मिलकर इस पर असर डालते हों.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)