सुनीता आहूजा ने मराठी एक्ट्रेस के साथ कंफर्म किया गोविंदा का अफेयर, बोलीं- उसे प्यार नहीं, सिर्फ पैसों के पीछे

सुनीता ने कंफर्म किया गोविंदा का अफेयर!
साल 2025 गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के लिए विवादों से भरा रहा. बीते कुछ समय से गोविंदा के एक मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई थीं. इतना ही नहीं, दोनों के तलाक की अटकलें भी तेज थीं. हालांकि, हर बार गोविंदा और सुनीता ने तलाक की खबरों को सिरे से खारिज किया. अब सुनीता आहूजा ने पहली बार गोविंदा के अफेयर की खबरों पर खुलकर बात की है. उन्होंने साफ किया है कि जिस लड़की के साथ गोविंदा का नाम जोड़ा जा रहा है, वह कोई एक्ट्रेस नहीं है और न ही वह गोविंदा से प्यार करती है.

ईटाइम्स से बातचीत में सुनीता आहूजा ने कहा, “मैं 2025 को अपने लिए बहुत बुरा साल मानती हूं क्योंकि मैं गोविंदा के विवादों के बारे में सुनती रही हूं कि उनका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वह एक्ट्रेस नहीं है क्योंकि एक्ट्रेसेस ऐसे बुरे काम नहीं करतीं. वह उनसे प्यार नहीं करती. उसे सिर्फ उनका पैसा चाहिए.”

सुनीता ने आगे बताया कि निजी परेशानियों के बावजूद उनके लिए 2025 पूरी तरह खराब नहीं रहा. उन्होंने इसी साल अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसे लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है. इस पर उन्होंने कहा, “लेकिन दूसरी तरफ, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने 2025 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और मुझे सफलता मिली, और लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं. नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करती हूं. अगर वो मुझसे नफरत करते हैं, तो यह उनकी समस्या है.”

सुनीता आहूजा चाहती हैं कि साल 2026 में गोविंदा अपनी जिंदगी से सभी विवादों को खत्म कर दें. इस पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “मैं 2026 में अपना जीवन बदलना चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि गोविंदा इन सभी विवादों को खत्म कर दें, और मैं 2026 में एक खुशहाल परिवार चाहती हूं. मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्द होगा. मुझे आशा है कि गोविंदा को यह एहसास होगा कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तीन महिलाएं हैं- उनकी मां, उनकी पत्नी और उनकी बेटी. किसी को भी अपने जीवन में चौथी महिला रखने का अधिकार नहीं है. यह बात दुनिया के हर पुरुष पर लागू होती है, गोविंदा पर भी.”

इतना ही नहीं, सुनीता ने गोविंदा को उनके आसपास मौजूद लोगों को लेकर भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा, “मैं चाहती हूं कि ची ची अपने सभी चमचों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि वह भी उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए हैं.” साल 2026 को लेकर अपने सपनों के बारे में बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा, “मैं इस साल दिन-रात काम करना चाहती हूं. मुंबई के जुहू इलाके में अपना घर लेना चाहती हूं. एक अच्छी कार खरीदना चाहती हूं और पूरे साल जमकर काम करना चाहती हूं. मैं घर पर नहीं बैठना चाहती. मैं बस काम करती रहना चाहती हूं और अपने सभी फैंस और शुभचिंतकों को शुभकामनाएं और प्यार भेजती हूं.”
 

