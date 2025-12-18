विज्ञापन

50 की उम्र में नेशनल क्रश बने अक्षय खन्ना, टॉप एक्टर की पत्नी बोली- अब रणवीर सिंह मेरा फेवरिट है लेकिन

अक्षय खन्ना अपनी फिल्म धुरंधर के साथ हर तरफ छाए हुए हैं. इस फिल्म से उन्हें एक नया बूस्ट मिला है. यूं तो इससे पहले भी वो कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं लेकिन धुरंधर को उनका कमबैक कहा जा रहा है.

लंबी होती जा रही अक्षय खन्ना के फैन्स की लिस्ट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इस साल दो फिल्मों में नजर आए और दोनों ही फिल्मों में अपनी धांसू परफॉर्मेंस से उन्होंने दिखा दिया कि टैलेंट और एक्टिंग क्या होती है.  पहले वो छावा में छावा में औरंगजेब के किरदार में नजर आए और इसके बाद 2025 की क्लोजिंग उन्होंने धुरंधर के रहमान डकैत के साथ की. इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग तो वही एवरग्रीन स्टाइल वाली की लेकिन दर्शकों को इसमें उनका एक अलग ही अंदाज दिखा. खासतौर पर वो डांस नंबर जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर हर दूसरी रील में नजर आए.

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी हुईं फैन

अक्षय खन्ना के फैन्स की लिस्ट में अब नया नाम गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का भी जुड़ गया है. ऐसा लग रहा है कि सुनीता फिल्म देखने तो रणवीर सिंह की वजह से गई थीं लेकिन वहां से अक्षय खन्ना की फैन बनकर लौटी हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे ये बात तो खुद उन्होंने ही कही है. सुनीता एयरपोर्ट पर पैपराजी से टकराईं तो धुरंधर पर भी बात हुई. सुनीता ने कहा, क्या पिक्चर है धुरंधर. क्या काम किया है अक्षय खन्ना ने. मजा आ गया. कितने सुंदर लग रहा है वो. कमबैक हो गया उसका. रणवीर तो मेरा फेवरेट है. लेकिन अब अक्षय खन्ना भी हैं. मस्त काम किया है. मजा आ गया. 

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 664 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अगर चार दिन और फिल्म इसी रफ्तार से बढ़ती है तो जल्द 1000 करोड़ की कमाई का आंकड़ा भी छू सकती है.

