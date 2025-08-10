विज्ञापन
ग्लेंन मैक्सवेल बने 'सुपरमैन', टी20 विश्व कप फाइनल में सूर्यकुमार यादव के कैच की याद को कर दिया ताजा

Glenn Maxwell Boundry Line Catch: ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज का आगाज दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा कर किया है.

Glenn Maxwell Catch Aus vs SA

Glenn Maxwell Catch at Boundry Line AUS vs SA 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को डार्विन के मारारा क्रिकेट ग्राउंड पर तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20आई में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मेजबान टीम के लिए यह एक दयनीय शुरुआत थी क्योंकि वह 30 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी. टिम डेविड की एक जबरदस्त जवाबी पारी ने ऑस्ट्रेलिया को खेल में वापस ला दिया. डेविड ने 52 गेंदों में 4 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 83 रनों की पारी खेली जिससे ऑस्ट्रेलिया 178 रनों पर ऑल आउट हो गया. दक्षिण अफ्रीका के लिए क्वेना मफाका ने 20 रन देकर 4 विकेट लिए. रयान रिकेल्टन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 55 गेंदों में 71 रनों की जुझारू पारी खेली.

ग्लेंन मैक्सवेल ने एक बार फिर अपने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में बॉउंड्री पर सुपरमैन अंदाज में हवा में उछलते हुए शानदार कैच लपका और टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबले में सूर्यकुमार यादव के द्वारा बॉउंड्री लाइन (Suryakumar Yadav T20 WC 2024 Final Catch vs SA at Boundry) पर लपके गए कैच की याद को एक बार फिर से फैंस के दिल में ताजा कर दिया.

आपको बता दें की भारत का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही था और मैक्सवेल ने भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही ये शानदार कैच लेकर उनके पुराने जख्म को कुरेधने का काम किया है.

