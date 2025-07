क्या टैटू कराने के बाद हो सकता है Hepatitis C, जानें कैसे चुनें सेफ Tattoo आर्टिस्ट

आज के समय में टैटू फैशन का एक हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन फैशन की इस दौड़ में अगर टैटू बनवाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान न रखा जाए, तो आप हेपेटाइटिस सी (Hepatitis C) के शिकार हो सकते हैं. बता दें टैटू बनाने के दौरान सुई से स्किन की डर्मिस परत (Dermis Layer) में स्याही डाली जाती है, ऐसे में अगर टैटू आर्टिस्ट उचित सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन और अपने उपकरण की सही से साफ नहीं करते हैं, तो हेपेटाइटिस सी जैसे रक्त जनित वायरस (Blood Borne Viruses) के इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है. आइए ऐसे में जानते हैं टैटू बनाने से पहले किन बारिकियों को ध्यान रखना जरूरी है और अपने लिए कैसे चुने सेफ टैटू आर्टिस्ट.

क्या टैटू की इंक से आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है? |Can you get hep C from tattoo ink?|

अगर टैटू आर्टिस्ट हर क्लाइंट के लिए टैटू इंक के छोटे-छोटे अलग कंटेनर इस्तेमाल नहीं करता, तो आपको टैटू इंक से हेपेटाइटिस सी हो सकता है. अगर वे सुई को एक बड़े कंटेनर में डुबोते हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने दूसरे क्लाइंट्स पर किया है, तो खून (किसी पुराने क्लाइंट का) आपके खून के संपर्क में आने का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे में आपको भी हेपेटाइटिस सी होने की अधिक चांस हो सकते हैं.

एक सेफ टैटू आर्टिस्ट कैसे चुनें? | How to choose a safe tattooist|



जब भी आप टैटू किसी टैटू आर्टिस्ट के पास जाएं, तो सबसे पहले स्थानीय परिषद से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवश्य देखें और इस बात का पता लगाएं, जिस दुकान पर टैटू बनवाने जा रहे हैं, वहां यह काम कितने साल से हो रहा है और कैसे हो रहा है. आसपास के लोगों से रिव्यू जरूर लें. इसी के साथ टैटू आर्टिस्ट से टैटू बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में पूछने में संकोच न करें और यदि संभव हो तो टैटू बनाने की प्रक्रिया का निरीक्षण भी करें. साथ ही उनके उपकरण देखना बिल्कुल न भूलें.



जिनका पहले से टैटू से है क्या उन्हें भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है? |Can people who already have tattoos get hepatitis C|



हां, यह संभव है कि पहले से टैटू वाले व्यक्ति को भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है. बता दें, जिन व्यक्तियों ने टैटू बनवाया हो और उस दौरान आर्टिस्ट ने उचित संक्रमण नियंत्रण प्रक्रियाओं का पालन न किया हो, तो उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस सी होने की संभावना हो सकती है.



हेपेटाइटिस सी होने पर क्या करें? |What to do if you have hepatitis C? |



यदि आप हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हो जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी जाती है. इसके अलावा, जीवनशैली में कुछ बदलाव, जैसे शराब और कुछ दवाओं से परहेज करना जरूरी है. बता दें, अगर इलाज सही समय पर शुरू नहीं होता है, तो लिवर फेल हो सकता है.

