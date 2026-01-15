Gen Z Dating Dictionary: Gen Z ने रिलेशनशिप टर्म्स पर बना ली पूरी डिक्शनरी, अगर ये नए 21 शब्द नहीं पता, तो पीछे रह जाएंगे!

Gen Z Dating Dictionary: डेटिंग की दुनिया हमेशा समाज के साथ बदलती रहती है. जैसे-जैसे हमारे जीने का तरीका और सोच बदलती है, वैसे ही प्यार को बयां करने के शब्द भी बदल जाते हैं. लेकिन 'Gen Z' (1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग) ने तो प्यार की पूरी डिक्शनरी ही बदल दी है.

साल 2025 में सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर कई ऐसे नए और मजेदार शब्द आए हैं, जिन्होंने रिश्तों को समझने और निभाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. चाहे आप खुद डेटिंग कर रहे हों, या एक माता-पिता या टीचर हों, Gen Z के इन रिलेशनशिप शब्दों को समझना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है.

क्यों ट्रेंड कर रहे हैं ये Gen Z रिलेशनशिप टर्म्स?

Gen Z के लोग इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन की दुनिया में पले-बढ़े हैं, जहां बातचीत तुरंत होती है. उनके लिए "बॉयफ्रेंड" या "गर्लफ्रेंड" जैसे पुराने शब्द थोड़े बंधे हुए से लगते हैं. इसकी जगह, वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आज के रिश्तों की उलझन, बदलाव और बारीकियों को बेहतर ढंग से समझा सकें. मैसेज करने की गलतियों से लेकर अपनी सीमाएं (boundaries) तय करने तक, ये शब्द प्यार की एक नई भाषा बन गए हैं.

इन शब्दों में ऐसा क्या खास है?

Gen Z के ये शब्द सिर्फ दिखावा नहीं हैं, बल्कि ये समाज में आ रहे बड़े बदलावों को दिखाते हैं:

नाम से ज्यादा अहसास जरूरी: ये लोग रिश्तों को किसी एक सांचे में नहीं ढालना चाहते.

ये लोग रिश्तों को किसी एक सांचे में नहीं ढालना चाहते. डिजिटल जुड़ाव: ज्यादातर बातचीत ऐप्स और सोशल मीडिया पर होती है, जिससे नए तरह के लगाव और नई मुश्किलें पैदा होती हैं.

ज्यादातर बातचीत ऐप्स और सोशल मीडिया पर होती है, जिससे नए तरह के लगाव और नई मुश्किलें पैदा होती हैं. मेंटल हेल्थ पर फोकस: इनका ध्यान अपनी मानसिक शांति और सीमाओं पर ज्यादा रहता है. 'रेड फ्लैग' और 'ग्रीन फ्लैग' जैसे शब्द इसी सोच से निकले हैं.

इनका ध्यान अपनी मानसिक शांति और सीमाओं पर ज्यादा रहता है. 'रेड फ्लैग' और 'ग्रीन फ्लैग' जैसे शब्द इसी सोच से निकले हैं. मजाक और समझदारी: इन शब्दों में एक तरह का मजाकिया अंदाज और सच्चाई होती है, जो गंभीर बातों को भी आसान बना देती है.

Gen Z के रिलेशनशिप शब्द और उनके मतलब

यहां कुछ सबसे पॉपुलर शब्दों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए:

Situationship (सिचुएशनशिप): एक ऐसा रिश्ता जो न तो पूरी तरह दोस्ती है और न ही ऑफिशियली प्यार. लोग साथ घूमते हैं, करीब होते हैं, पर कोई वादा या 'लेबल' नहीं होता. Beige Flag (बेज फ्लैग): पार्टनर की ऐसी अजीब आदतें जो बुरी तो नहीं हैं, पर आपको थोड़ा हैरान कर देती हैं. जैसे- पिज्जा के किनारे न खाना या रबर की बत्तखें इकट्ठा करना. Pink Flag (पिंक फ्लैग): रिश्ते में छोटी-छोटी ऐसी बातें जो फिलहाल ब्रेकअप की वजह तो नहीं हैं, पर जिन पर ध्यान देना जरूरी है. Delulu (डेलुलु): इसका मतलब है 'भ्रम' में रहना. जैसे किसी सेलिब्रिटी या किसी ऐसे इंसान से शादी के सपने देखना जिससे आपका कोई चांस न हो. Textpectations (टेक्स्टपेक्टेशंस): मैसेज का जवाब कितनी जल्दी और किस तरह आएगा, इसे लेकर होने वाली घबराहट या उम्मीद. Dry Texting (ड्राई टेक्स्टिंग): बातचीत में बहुत छोटे और बेरुखे जवाब देना (जैसे सिर्फ 'Ok' या 'Hmm' बोलना), जो दिखाता है कि सामने वाले को आपमें दिलचस्पी नहीं है. Love Bombing (लव बॉम्बिंग): शुरुआत में किसी पर प्यार और तोहफों की बौछार कर देना, ताकि उसे काबू (manipulate) किया जा सके. यह सच्चा प्यार नहीं होता. Cannonballing (कैननबॉलिंग): बिना सोचे-समझे किसी नए रिश्ते में बहुत गहराई से कूद पड़ना. Ghosting (घोस्टिंग): बिना कुछ बताए अचानक बातचीत बंद कर देना और गायब हो जाना. Breadcrumbing (ब्रेडक्रम्बिंग): किसी को सिर्फ थोड़ा-बहुत ध्यान देना ताकि वह उम्मीद में रहे, लेकिन कभी कोई पक्का वादा न करना. Orbiting (ऑर्बिटिंग): किसी से बात तो न करना, लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करना या स्टोरी देखना ताकि आप उनकी नजरों में बने रहें. Fizzled (फिज़ल्ड): जब रिश्ता धीरे-धीरे खुद ही दम तोड़ दे और बातचीत खत्म हो जाए. Cuffing Season (कफिंग सीजन): सर्दियों के महीनों में सिर्फ साथ और गर्माहट के लिए कोई शॉर्ट-टर्म रिश्ता ढूंढना. Benching (बेंचिंग): किसी को 'बैकअप' की तरह रखना. जब तक कोई बेहतर न मिले, तब तक उन्हें उम्मीद में रखना. Textationship (टेक्स्टेशनशिप): एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ मैसेज तक सीमित है, जहाँ लोग कभी असल में मिलते ही नहीं. Sweatpants Theory (स्वेटपैंट्स थ्योरी): यह सोच कि सबसे अच्छा रिश्ता वही है जहाँ आप एक-दूसरे के सामने एकदम सहज रहें, जैसे घर में ढीले-ढाले कपड़ों में रहते हैं. Affordating (अफोर्डेटिंग): पार्टनर के बजट का ध्यान रखते हुए डेट प्लान करना, जहाँ पैसे से ज्यादा साथ बिताए समय की अहमियत हो. Catfishing (कैटफिशिंग): ऑनलाइन किसी और की फोटो या गलत जानकारी का इस्तेमाल करके किसी को धोखे से प्यार में फंसाना. Friendzone (फ्रेंडज़ोन): जब आप किसी को प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला आपको सिर्फ 'दोस्त' मानता है. Cushioning (कुशनिंग): ब्रेकअप के गम से बचने के लिए पहले से ही कुछ बैकअप ऑप्शन्स (दूसरे लोगों से बातचीत) तैयार रखना. Opencasting (ओपनकास्टिंग): अपने ऑप्शन्स खुले रखना और एक साथ कई लोगों से बातचीत करना.

2025 में ट्रेंड कर रहे नए शब्द

Micro-mance: छोटी-छोटी प्यारी चीजें, जैसे किसी को मीम भेजना या उनके लिए ग्रोसरी लिस्ट चेक करना.

छोटी-छोटी प्यारी चीजें, जैसे किसी को मीम भेजना या उनके लिए ग्रोसरी लिस्ट चेक करना. Future Proofing: यह देखना कि क्या पार्टनर लंबे समय के लिए (पैसे, भावनाओं और आदतों के मामले में) सही है.

यह देखना कि क्या पार्टनर लंबे समय के लिए (पैसे, भावनाओं और आदतों के मामले में) सही है. Delusionship: एक काल्पनिक रिश्ता जो सिर्फ आपकी उम्मीदों पर टिका है, असलियत में नहीं.

एक काल्पनिक रिश्ता जो सिर्फ आपकी उम्मीदों पर टिका है, असलियत में नहीं. Groundhogging: बार-बार एक ही तरह की डेटिंग गलतियां दोहराना.

बार-बार एक ही तरह की डेटिंग गलतियां दोहराना. Freckling: कुछ समय का रिश्ता, जैसे गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म.

कुछ समय का रिश्ता, जैसे गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही रिश्ता भी खत्म. Goblintimacy: रिश्ते में इतने सहज हो जाना कि अपनी अजीब या "गंदी" आदतें दिखाने में भी शर्म न आए.

रिश्ते में इतने सहज हो जाना कि अपनी अजीब या "गंदी" आदतें दिखाने में भी शर्म न आए. Soft Launch: सोशल मीडिया पर अपने नए रिश्ते का हल्का सा इशारा देना (जैसे पार्टनर का सिर्फ हाथ या धुंधली फोटो डालना).

क्यों जरूरी है इन शब्दों को समझना?

यह सिर्फ नई भाषा नहीं है, बल्कि यह बदलते दौर की सोच है. ये शब्द युवाओं को अपनी भावनाओं को नाम देने, अपनी सीमाओं को पहचानने और मानसिक सेहत का ख्याल रखने में मदद करते हैं. हंसी-मजाक वाले ये शब्द मुश्किल स्थितियों को भी आसान बना देते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)