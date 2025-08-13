Gen Z की नो कैप वाली दुनिया में ‘स्ले’ करने का सही मतलब क्या है? जानें आम हो चुके इन शब्दों का मतलब

Genz Slang Words: अगर आपने 90 के दशक में स्कूल जाना शुरू किया था या मोबाइल सिर्फ कॉल करने तक सीमित था, तो हो सकता है आज की पीढ़ी की बातें आपको किसी नई भाषा जैसी लगे. "नो कैप", "सैवेज", "वाइबिंग" - ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ स्टाइल है या इसके पीछे कुछ गहराई भी है? Gen Z, यानी वो लोग जो 1998 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं. इन्होंने रिश्तों को, बातचीत को और अपनी पहचान को नए शब्दों में ढाला है. इनकी भाषा में ना सिर्फ मज़ा है, बल्कि एक तरह की ईमानदारी और साफगोई भी है.

20 पॉपुलर Gen Z स्लैंग और उनके मतलब (20 popular Gen Z slangs and their meanings)

ये भी पढ़ें: पादहस्तासन से बढ़ाएं लचीलापन और पाचन शक्ति, आयुष मंत्रालय ने बताए फायदे

1. नो कैप (No Cap) - ये तब कहा जाता है जब कोई सच बोल रहा हो, यानी कोई मज़ाक या झूठ नहीं है.

2. गोट (GOAT) - "Greatest of All Time" का छोटा रूप. जब कोई सच में बहुत अच्छा हो.

3. वोक (Woke) - किसी सामाजिक मुद्दे के बारे में जागरूक और संवेदनशील होना.

4. सॉल्टी (Salty) - जब कोई छोटी सी बात पर गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाए.

5. सैवेज (Savage) - जब कोई बेहिचक, बिना डरे सच बोले या कोई करारा जवाब दे.

6. वाइबिंग (Vibing) - किसी अच्छे मूड में होना या माहौल का आनंद लेना.

7. लो-की (Lowkey) - कुछ ऐसा जो चुपचाप हो रहा हो, ज्यादा चर्चा के बिना.

8. हाई-की (Highkey) - इसके उलट, जब आप कुछ को लेकर बेहद उत्साहित या साफ तौर पर भावुक हों.

9. बे (Bae) - “Before Anyone Else” - वो खास इंसान जिससे आप प्यार करते हैं.

10. सिम्प (Simp) - कोई ऐसा जो अपने अपने क्रश को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.

11. थर्स्टी (Thirsty) - जब कोई ध्यान या रोमांटिक रिस्पॉन्स के लिए बेताब हो.

12. स्टेन (Stan) - जब आप किसी सेलिब्रिटी या आर्टिस्ट के कट्टर फैन हों.

13. लिट (Lit) - कोई पार्टी, मूमेंट या चीज़ जो बहुत शानदार हो.

14. क्लाउट (Clout) - सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी या पावर.

15. स्वैग (Swag) - जब किसी में स्टाइल और आत्मविश्वास भरपूर हो.

16. स्ले (Slay) - जब कोई कुछ बेहद अच्छी तरह करे या कमाल दिखा दे.

17. बैंगर (Banger) - कोई गाना, वीडियो या पल जो जबरदस्त हो.

18. ट्रोल (Troll) - जो ऑनलाइन जानबूझकर दूसरों को परेशान करे.

19. विग (Wig) - जब कुछ इतना अजीब या अच्छा हो कि चौंक जाएं - जैसे “विग उड़ गई”!

20. It's Giving - जब आप कुछ देखकर कोई फीलिंग या मूड का इज़हार करें, जैसे “It's giving boss vibes.”

रिश्तों की 5 खास लिंगो

1. सिचुएशनशिप (Situationship)

ये न दोस्ती है, न रिश्ता - बस कुछ चल रहा है. कोई परिभाषा नहीं, बस साथ हैं.

2. फ्रेंडज़ोन (Friendzone)

जब आप किसी को पसंद करें, लेकिन वो आपको सिर्फ दोस्त समझे. शायद सबसे ज्यादा सुना गया शब्द.

3. घोस्टिंग (Ghosting)

किसी से बात करते-करते अचानक ग़ायब हो जाना - बिना बताए, बिना जवाब दिए.

4. स्लाइड इनटू डीएम (Slide into DMs)

सीधा Instagram या Twitter पर जाकर किसी से बात शुरू करना, आमतौर पर फ्लर्ट करने के इरादे से.

5. टेक्स्टलेशनशिप (Textlationship)

रिश्ता जो सिर्फ चैट या मैसेजिंग तक सीमित हो, बिना आमने-सामने बातचीत के.

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)