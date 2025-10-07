विज्ञापन
नींद की गोली का नाम भूल जाओगे, अगर रात में सोने से पहले खा ली ये चीज, आएगी कुंभकरण से भी गहरी नींद

Gahri Neend Kaise Laye: आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको खाने से नींद न आने की समस्या से राहत पाई जा सकती है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कौन से हैं वो जादुई फूड्स. 

तुरंत नींद लाने के लिए क्या करना चाहिए?

Gahri Neend Kaise Laye: अच्छी नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी सहायता करती है. पर्याप्त मात्रा में नींद न लेने से कई गंभीर बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, मोटापा आदि शरीर में अपना घर बना सकती हैं. कई लोग नींद से जुड़ी समस्याओं को से राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको खाने से नींद न आने की समस्या से राहत पाई जा सकती है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कौन से हैं वो जादुई फूड्स.

गहरी नींद आने के उपाय | Foods That Help You Sleep

केला: केले में पोटैशियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं. इसमें ट्रिप्टोफैन भी होता है, जो शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ाता है ये दोनों ही नींद के लिए जरूरी हार्मोन माने जाते हैं. रात को सोने से एक घंटे पहले एक केला खाने से बेहतर नींद ली जा सकती है. 

अखरोट: अखरोट शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? यह मेलाटोनिन का बेहतरीन स्रोत है, जो नींद के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जो तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. सोने से पहले एक मुट्ठी अखरोट खाना अच्छी नींद के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

कैमोमाइल चाय: कैमोमाइल चाय में एपिगेनिन पाया जाता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है. यह इंसोम्निया, नींद आने में असमर्थता आदि से छुटकारा पाने में मदद करता है. यह अच्छी नींद पाने और स्ट्रेस के संकेतों को कम करने में भी मदद करता है. सोने से पहले कैमोमाइल टी का सेवन अच्छी नींद लेने में मदद कर सकती है.

दूध और शहद: दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम नींद को बढ़ावा देने वाले हार्मोन को बनाने में मदद कर सकते हैं. वहीं, शहद में नेचुरल शुगर होती है, जो दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करती है. ऐसे में अगर आप रात सोने से पहले गर्म दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर पीते हैं तो नींद जल्दी आ सकती है और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

