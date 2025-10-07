विज्ञापन
स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कैसे कम करें? बदल जाएगी जिंदगी

Ways To Reduce Cortisol: तो चलिए जानते हैं कॉर्टिसोल को कैसे कम किया जा सकता है और इसके क्या फायदे हैं?

कोर्टिसोल कम करने के लिए सबसे अच्छा खाना कौन सा है?

Ways To Reduce Cortisol: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का दबाव, नींद की कमी और चिंता की वजह से मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है जो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानि कोर्टिसोल नामक हार्मोन को बढ़ा रहा है. बता दें, थोड़ी मात्रा में कोर्टिसोल हमारे लिए फायदेमंद माना जाता है. यह हमें एक्टिव बनाता है और एनर्जेटिक रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं? अगर यह हार्मोन लगातार ज्यादा मात्रा में बना रहे, तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. जो नींद की समस्या, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और कमजोर इम्यूनिटी का कारण भी बन सकता है.  तो चलिए जानते हैं कोर्टिसोल को कैसे कम किया जा सकता है और इसके क्या फायदे हैं?

क्या कोर्टिसोल का स्तर कम किया जा सकता है? | Cortisol Kam Karne Ke Upay 

कोर्टिसोल कम करने के उपाय

पूरी नींद लें: नींद की कमी बढ़ते कोर्टिसोल का मुख्य कारण है. इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी लें. मोबाइल और स्क्रीन टाइम को सोने से एक घंटे पहले बंद करें और सोने का एक समय तय करें. 

जंक खाने से बचें: ज्यादा मात्रा में मीठा, तला-भुना और प्रोसेस्ड खाना शरीर में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ सकता है. इसलिए कोशिश करें कि आप अपने रूटीन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन जैसी चीजों को ही शामिल करें. एक अच्छी डाइट आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता कर सकती है. 

योगा: मन को शांत रखने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान और प्राणायाम जरूर करें. ऐसा करने से न केवल कोर्टिसोल का स्तर कम होगा, बल्कि शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा.

कोर्टिसोल कम होने के फायदे

बेहतर नींद: अगर रोजाना रात को जल्दी और गहरी नींद लेंगे, तो सुबह तरोताजा महसूस करेंगे.

ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर: शरीर में कोर्टिसोल का लेवल ठीक रहने से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को सामान्य रखा जा सकता है.

वजन: कोर्टिसोल घटने से पेट के आसपास फैट कम किया जा सकता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपके लिए कोर्टिसोल कम करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

