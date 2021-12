Foods To Avoid For Psoriasis: सोरायसिस वाले लोग इन 7 चीजों को खाने से बचें, बिगड़ सकती है आपकी हालत

Foods To Avoid For Psoriasis: सोरायसिस एक त्वचा की स्थिति है.

What Not To Eat In Psoriasis: सोरायसिस एक त्वचा की स्थिति है जिसमें त्वचा की कोशिकाओं का निर्माण होता है और सूखे, खुजली वाले पैच बनते हैं. दुर्भाग्य से, यह पुराना और आजीवन है, और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है. सोरायसिस के साथ जीवन को मैनेज करना आसान नहीं है और यह निश्चित रूप से अपनी अनूठी चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव है. वास्तव में, कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करके, कुछ अपनी डाइट में बदलाव करके सोरायसिस के साथ रहना आसान हो सकता है. कुछ फूड्स आपके सोरायसिस को ट्रिगर कर सकते हैं, जबकि अन्य इसे शांत करने में मदद कर सकते हैं. चूंकि हर किसी का शरीर अलग होता है, इसलिए हो सकता है कि कुछ ट्रिगर फूड सभी के लिए समान न हों, लेकिन कुछ सामान्य फूड्स हैं जो आपकी त्वचा में सूजन या जलन पैदा करते हैं.

सोरायसिस वाले लोग बिल्कुल न करें इनका सेवन | People With Psoriasis Should Not Consume Them At All