ICC ODI Rankings: विराट कोहली-रोहित शर्मा रैंकिंग से बाहर, यह गेंदबाज बना नंबर-1, यहां देखें पूरा लिस्ट

Virat Kohli - Rohit Sharma out From ODI Ranking: भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ताजा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग से गायब हो गए हैं.

ICC ODI Rankings: विराट कोहली-रोहित शर्मा रैंकिंग से बाहर, यह गेंदबाज बना नंबर-1, यहां देखें पूरा लिस्ट
Virat Kohli: विराट कोहली-रोहित शर्मा रैंकिंग से बाहर
  • कोहली और रोहित वनडे बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग बाहर हो गए हैं.
  • आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल पहले, बाबर आजम दूसरे और डेरेल मिशेल तीसरे स्थान पर बने हुए हैं
  • केशव महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन के बाद वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है.
भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ताजा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग से गायब हो गए हैं. व्हाइट बॉल के स्टार बल्लेबाज टॉप-100 में भी नहीं हैं. यह इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पिछले सप्ताह ही रोहित शर्मा वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे, जबकि विराट कोहली 736 अंकों के साथ नंबर 4 पर थे. ताजा अपडेट के बाद दोनों टॉप-100 से भी बाहर हो गए हैं. 

विराट-रोहित का नाम गायब

विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और वह सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते दिखेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें दोनों का नाम रैंकिंग से गायब होना आईसीसी के सिस्टम में तकनीकी खराबी का नतीजा लगता है. हालांकि, कुछ फैंस यह भी लिख रहे हैं कि क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इस साल मार्च के बाद से कोई वनडे मैच नहीं खेला है, इसलिए आईसीसी को उन्हें बाहर कर दिया है. 

आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर शुभमन गिल हैं, जिनके 784 अंक हैं. जबकि दूसरे स्थान पर बाबर आजम, तीसरे पर डेरेल मिशेल, चौथे पर चरिथ असलंका और पांचवें पर हैरी टैक्टर हैं. श्रेयस अय्यर टॉप-10 में दूसरे भारतीय हैं. इसके अलावा वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप को दो स्थान का फायदा मिला है और वो अब सातवें स्थान पर हैं. जबकि अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान और श्रीलंका के कुसल मेंडिस को एक-एक स्थान पर का नुकसान हुआ है. वहीं ट्रेविस हेड 10वें स्थान पर बरकरार हैं. 

केशव महाराज बने नंबर-1 गेंदबाज 

दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज बुधवार को आईसीसी द्वारा जारी ताजा वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. महाराज ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेकर सीरीज के पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. केशव महाराज दो स्थान की छलांग लगाते हुए 687 अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा और भारत के कुलदीप यादव को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है. तीक्ष्णा दूसरे जबकि कुलदीप तीसरे स्थान पर चले गए हैं. 

आईसीसी वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप-10 में दूसरे भारतीय रवींद्र जडेजा हैं, जो 9वें स्थान पर हैं. टॉप-10 में और कोई बदलाव नहीं हुआ है.  नामीबिया के बर्नार्ड स्कोल्ट्ज चौथे, अफगानिस्तान के राशिद खान पांचवें, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर छठे, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी सातवें, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा आठवें, भारत के रवींद्र जडेजा नौवें और ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा दसवें स्थान पर हैं. शीर्ष 10 गेंदबाजों में 9 गेंदबाज स्पिनर हैं. न्यूजीलैंड के मैट हेनरी एकमात्र तेज गेंदबाज हैं, जिनका नाम वनडे के शीर्ष दस गेंदबाजों की सूची में शामिल है.

केशव महाराज ने रचा इतिहास

केशव महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को हुए वनडे मैच में 10 ओवर में 33 रन देकर 5 विकेट लिए. उनके दमदार प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 98 रन से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 297 रन की जरूरत थी.

केशव महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. महाराज दक्षिण अफ्रीका की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं. महाराज ने 59 टेस्ट में 203, 49 वनडे में 63 और 39 टी20 में 38 विकेट लिए हैं. उनके कुल अंतरराष्ट्रीय विकेटों की संख्या 304 है. शॉन पोलॉक 823 विकेटों के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल गेंदबाज हैं. पोलॉक ने 421 टेस्ट, 387 वनडे और 15 टी20 विकेट लिए हैं.

