क्या आपको गहरी नींद चाहिए? तो सोने से पहले फॉलो करें ये 10 स्टेप्स, आंख सुबह ही खुलेगी

Better Sleep Tips : नींद सबको प्यारी है, कोई भी नहीं चाहता कि सोते समय उसे कोई डिस्टर्ब करे. लेकिन तब क्या करोगे, जब आप खुद ही अपनी नींद को खराब (Bad Sleep) कर रहे हैं. लगा ना झटका. जी हां, हम अच्छे से क्यों नहीं सो पा रहे हैं और हमारी नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं. मेडिकल साइंस के अनुसार व्यक्ति को आराम करने के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद की जरूरत है. कई लोग ऐसे भी, जिनकी रात में नींद टूट जाती है और फिर रातभर बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गहरी नींद के लिए आपको किन 10 स्टेप्स को फॉलो करना है.

बालों को जड़ से काला करना है तो आज ही अपना लें ये देसी नुस्खा, कभी नहीं लगानी पड़ेगी मेंहदी और डाई



आरामदायक कपड़े ( Comfortable Clothing)



सोने समय टाइट कपड़े ना पहने, इससे शरीर रातभर बेचैन रहेगा और खुलकर नींद भी नहीं आएगी. इसलिए सोने के लिए ढीले-ढाला नाइट सूट ही पहनें.



कमरे में अंधेरा और शांति ( Dark and Peace)



गहरी नींद के लिए कमरे में अंधेरा रखें और रूम का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए. कमरे में अंधेरा और शांति से नींद में कोई खलल नहीं पड़ेगी.



गैजेट्स का इस्तेमाल बंद ( Do not use Gazette)



बेड पर जाने से एक घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप ना चलाएं और टीवी भी ना देखें. ऐसा करने से मन शांत होगा और मन शांत होने से नींद अच्छी आएगी.



गुनगुने पानी से बाथ लें ( Take Lukewarm Water Bath)



सोने से आधे घंटे पहले गुनगुने पानी से नहा लें. इससे शरीर की सारी मांसपेशियां खुल जाएंगी और फिर वो रातभर अच्छे से वर्क करेंगी और शरीर को आराम मिलेगा.



बुक पढ़ें (Read Books)



बिस्तर पर जाने से पहले अच्छी-अच्छी कहानियों वाली किताबें पढ़ें. बुक्स पढ़ने से मन शांत होता है और शांत मन में नींद बहुत गहरी आती है.



ध्यान निद्रा (Meditation Sleep)



ध्यान करने से नींद में सुधार होता है और रात में बार-बार उठने की समस्या भी दूर होती है. इसलिए सोने से पहले ध्यान जरूर करें.



वर्कआउट ना करें (No Workout)



सोने से पहले थोड़ा सा भी वर्कआउट ना करें. इससे शरीर थक जाता है और थके हुए शरीर में गहरी नहीं मिलती है.



हल्का खाना खाएं (No Heavy Meal)



कोशिश करें कि डिनर लाइट ही हो. रात में ज्यादा खाना खाने से वो जल्दी से पचता नहीं है और फिर पूरी रात बेचैनी रहती है.



अल्कोहल और कैफीन (No Alcohol and Caffeine)

सोने से पहले किसी भी नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल और कैफीन का सेवन ना करें. इससे नींद पर बुरा असर पड़ता है.



समय पर सोएं (Sleep on Time)

उचित और गहरी नींद के लिए जरूरी है कि समय सोएं और समय पर उठें. इसके लिए अपना डे और नाइट रूटीन दोनों तैयार करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)