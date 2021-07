Flaxseed For Constipation: कब्ज का रामबाण इलाज है अलसी, जानें कैसे करें फ्लैक्सीड्स का सेवन जिससे मिलें शानदार फायदे

Home Remedies For Constipation: अलसी के सेवन से आपको शानदार स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं.

खास बातें अलसी में फाइबर होता है जो कब्ज से छुटकारा दिलाने में फायदेमंद है.

अलसी का सेवन करने से आपको शानदार स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं.

अलसी में ओमेगा -3 फैटी एसिड भी मौजूद होता है.

How To Get Rid Of Constipation: सन के पौधे के छोटे, सुनहरे-भूरे रंग के बीज (लिनम यूसिटाटिसिमम) 'जिसे आप अलसी या फ्लैक्सीड्स के रूप में भी जानते हैं. वे फाइबर से भरपूर होते हैं, खासकर इनमें अघुलनशील फाइबर होता है जो कब्ज से छुटकारा दिलाने के साथ कई स्वास्थ्य लाभों से भरे होते हैं. अगर आप रोजाना अलसी का सेवन करते हैं तो आपको शानदार स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. ये संकुचन और मल त्याग को ट्रिगर कर सकता है. इनमें म्यूसिलेज नामक एक घुलनशील फाइबर भी होता है, जो पानी से बांधकर एक जेल बनाता है जो मूवमेंट को नरम रखता है. अलसी को कब्ज के घरेलू उपचारों में शामिल किया जा सकता है. अगर आप रोजाना इसके सेवन करते हैं तो आपको कई कमाल के स्वास्थ्य लाभों को पाने में मदद मिल सकती हैं. इसे घरेलू उपचारों की लिस्ट में शामिल करना एक बेहतरीन विचार है.

अलसी आपके लिए और क्या कर सकती है? | What Else Can Flaxseed Do For You?