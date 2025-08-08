Benefits of Clove water: भारतीय घरों में कई तरह के मसालों का यूज किया जाता है. ये मसाले टेस्ट के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. इसमें लौंग भी शामिल है. लौंग खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ सेहत को भी कई तरह से बेहतर करता है. लौंग में विटामिन, प्रोटीन,फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज से लेकर एंटीऑक्सीडेंट तक पाया जाता है. इसके औषधीय गुणों के कारण इसे बेहतरीन पेन किलर भी माना जाता है. खासकर दांत के दर्द में इसका यूज किया जाता है. लौंग ही नहीं बल्कि इसके पानी के सेवन से भी सेहत को कई तरह के फायदे (Long Ka Pani Pine Se Fayda)होते हैं. हर दिन सुबह लौंग का पानी पीने से सेहत से जुड़ी कई तरह समस्याओं से राहत (Long Ka Pani Pine Se Kya Hota Hai ) मिल सकती है. इंस्टाग्राम पर sonianarangsdietclinics अकाउंट से लौंग के पानी पीने के फायदों के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं लौंग के पानी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं और इसे कैसे पीना चाहिए (Long Ka Pani Kaise Pina Chahiye) .

उर्फी जावेद फ‍िलर्स हटवाने के बाद नॉर्मल हुआ चेहरा, देख‍िए क‍ितनी प्‍यारी लग रही हैं अब

लौंग के पानी का सेवन करने के फायदे | Clove Water Health Benefits

सेहत पर असर | Effect on health

सोनिया नारंग ने अपनी पोस्ट में बताया कि दो सप्ताह लौंग का पानी पीने से सेहत को कई तरह के फायदे हो सकते हैं. लौंग में मौजूद यूजेनॉल के कारण लंग साफ हो जाता है और पेट में मौजूद कीड़े मर जाते हैं. लौंग में मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट के कारण स्किन क्लीयर हो जाता है और लिवर डिटॉक्स हो जाता है. इसके अलावा लौंग में मौजूद सिडेशन के गुण के कारण तनाव कम होने लगता और अच्छी नींद आती है.

इम्यूनिटी बूस्ट | Immunity Booster

लौंग के पानी पीने से इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद मिलती है. लौंग में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने में मदद करते हैं.

डाइजेशन बेहतर | Better Digestion

लौंग का पानी डाइजेशन को बेहतर करता है. इसमें पाए जाने वाले तत्व डाइजेशन एंजाइम को बढ़ाते हैं जिससे के गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है.

वेट लॉस में हेल्प | Weight Loss

लौंग के पानी से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और बॉडी में जमा एक्सट्रा फैट तेजी से बर्न होने लगता है. इससे तेजी से वेट लॉस करने में मदद मिलती है.

गले में दर्द और खराश | Pain and sore throat

लौंग का पानी गले में दर्द और खराश से राहत दिलाने का काम करता है. लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं, जो गले में बैक्टीरिया और संक्रमण को खत्म करने में मदद करते हैं.

बॉडी में सूजन | Swelling in the body

लौंग के पानी का सेवन शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद मिलती है. इसमें पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है.

ऐसे करें लौंग का पानी तैयार | How to prepare clove water