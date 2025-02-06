Guillain-Barre Syndrome (GBS): क्या है गुइलेन बैरे सिंड्रोम, इसके कारण, लक्षण और बचाव | NDTV Explainer

Guillain-Barre Syndrome (GBS) Kya Hai: कई राज्‍यों में गुइलेन बैरे सिंड्रोम (GBS) का खतरनाक प्रकोप देखा जा रहा है. जीबीएस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्रसव के दौरान एंटीबायोटिक्स (GBS ka ilaj) लेने से बच्चे को संक्रमित होने का खतरा कम किया जा सकता है. गुलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के लक्षण दिखाई देने पर बिल्कुल ना घबराएं, फौरन डॉक्टर की सलाह लें, ताकि समय रहते उपचार (GBS ka upchar) हो सके. ऐसे लक्षण देखे जाने पर उपचार करने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरते.

वहीं, गुइलेन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार से इसके लक्षणों (GBS ke Lakshan) को कम किया जा सकता है. इस लेख में जानते हैं जीबीएस क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके मामले बढ़ने का कारण क्या है? चलिए यहां जानते हैं सब कुछ.

गुइलेन-बैरे सिंड्रोम क्या है? | Guillain-Barre Syndrome (GBS) Kya Hai

जीबीएस आमतौर पर एक बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण के बाद होता है. इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से तंत्रिका पर हमला कर देती है, जिससे कमजोरी, लकवा या कभी-कभी मौत भी हो सकती है. गुइलेन-बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ विकार है जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से पेरिफेरल नर्व्स पर हमला करती है. जीबीएस उन नसों को प्रभावित करता है जो मांसपेशियों की गति, दर्द, तापमान और स्पर्श जैसी संवेदनाओं को कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से मसल्स कमजोर, अंगों में सुन्नता और निगलने या सांस लेने में कठिनाई हो सकती है. जीबीएस के बारे में बात करते हुए एम्स की न्यूरोलॉजी विभाग प्रमुख डॉ. मंजरी त्रिपाठी ने बताया-



जीबीएस अचानक शुरू होता है और अक्सर किसी संक्रमण के बाद होता है. यह आमतौर पर कैम्पिलोबैक्टर के कारण होने वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण के बाद देखा जाता है.

जीबीएस के लक्षणों पर WHO

गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के शुरुआती लक्षणों में कमज़ोरी या झुनझुनी जैसी अनुभूतियाँ शामिल हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ये लक्षण आमतौर पर पैरों से शुरू होते हैं और हाथों और चेहरे तक फैल सकते हैं.

जीबीएस का क्या कारण है? | Guillain-Barre Syndrome ke Karan Kya hain

गुइलेन-बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ स्थिति है जिसके कारणों को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है. हालांकि, ज्यादातर मामले वायरस या बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के बाद होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को शरीर की अपनी नसों पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है.

सबसे आम जोखिम कारकों में से एक सी जेजुनी संक्रमण है. ये एक बैक्टीरिया है जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस और मतली, उल्टी और दस्त जैसे लक्षणों का कारण बनता है. इसके साथ ही जीबीएस फ्लू, साइटोमेगालोवायरस, एपस्टीन-बार वायरस या जीका वायरस जैसे वायरल संक्रमण के बाद भी विकसित हो सकता है. कुछ मामलों में जीका वायरस को निगलने या सांस लेने में समस्या के रूप में पहचाना गया है.

प्रकोप के पीछे क्या कारण है?

गुइलेन-बैरे सिंड्रोम मुख्य रूप से नोरोवायरस के कारण होता है, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है. यह संक्रमित व्यक्ति के उल्टी करने पर निकलने वाले हवा में मौजूद कणों के ज़रिए भी फैल सकता है.

शहर के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अंशु रोहतगी ने बताया-

"नोरोवायरस जीबीएस को ट्रिगर कर सकता है. यह वायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस (पेट की खराबी) के मामलों का मुख्य कारण है. किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है और यह जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है.

सबसे ज्यादा मामले कहां हैं?

प्रकोप को मुख्य रूप से दूषित पानी और अनहेल्दी भोजन से जुड़ा माना जाता है. इनमें से ज्यादातर मामले किरकटवाड़ी, नांदोशी, नादेड़,धायरी में हैं.