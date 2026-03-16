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दीपिका कक्कड़ ने कैंसर के इलाज के बीच शेयर की हेल्थ अपडेट, 'भूख नहीं लगती, थकान होती है तो हिल भी नहीं पाती'

साल 2025 में दीपिका कक्कड़ को लिवर कैंसर के दूसरे स्टेज (Stage 2) का पता चला था. एक्ट्रेस की एक बड़ी सर्जरी हुई, जिसके दौरान उनके लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा और टेनिस बॉल के आकार का एक कैंसर वाला ट्यूमर निकाल दिया गया था.

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दीपिका कक्कड़ ने कैंसर के इलाज के बीच शेयर की हेल्थ अपडेट, 'भूख नहीं लगती, थकान होती है तो हिल भी नहीं पाती'
दीपिका कक्कड़ अक्सर ही अपने व्लॉग में सेहत को लेकर अपडेट देती हैं.
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नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ पिछले महीने हुई सर्जरी के बाद अब रिकवर कर रही हैं. यह सर्जरी उनके कैंसर के इलाज के दौरान बनी एक सिस्ट (गांठ) को हटाने के लिए की गई थी. उनके पति, एक्टर शोएब इब्राहिम, अपने व्लॉग के जरिए फैंस को लगातार अपडेट दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि दीपिका अब घर पर हैं और अपनी रिकवरी पर ध्यान दे रही हैं. आराम कर रही हैं, सख्त डाइट फॉलो कर रही हैं और अपनी लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव कर रही हैं. शोएब ने यह भी बताया कि उनकी टारगेटेड थेरेपी रोक दी गई है और जल्द ही इम्यूनोथेरेपी शुरू होने वाली है. अब दीपिका ने खुद अपनी सेहत के बारे में एक अपडेट शेयर किया है.

‘थकान इतनी ज्यादा है कि मैं हिल भी नहीं पाती'

अपने लेटेस्ट व्लॉग में दीपिका ने अपनी सेहत के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी भूख कम हो गई है और अब वह एक सख्त डाइट और रूटीन फॉलो कर रही हैं. बाद में उन्होंने एक रेसिपी व्लॉग शूट किया जो काफी समय बाद उनका पहला ऐसा व्लॉग था और उनके मूड में आया बदलाव साफ नजर आ रहा था. दीपिका ने कहा, “मुझे पता है कि आराम करना जरूरी है. जिन दिनों मैं थक जाती हूं, थकान इतनी ज्यादा होती है कि मैं हिल भी नहीं पाती. जिन दिनों मैं मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती. जिन दिनों मैं ठीक होती हूं, मुझे वो काम करना पसंद है जिनसे मुझे खुशी मिलती है. जब तक आप मानसिक रूप से खुश नहीं होंगे, आप बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे.”

पिछले हफ्ते अपने पति शोएब इब्राहिम के व्लॉग के दौरान, दीपिका कक्कड़ काफी भावुक हो गई थीं. उस व्लॉग में शोएब ने बताया, “दीपिका को एक नई डाइट पर रखा गया है. उनका एक रूटीन तय है. अब वह सुबह 7 बजे उठती हैं, सैर पर जाती हैं, और उन्हें शाम 7 बजे के बाद कुछ भी खाने की इजाजत नहीं है. जब आप ऐसी मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, तो खाली बैठे रहने से आपको उदासी महसूस होती है, लेकिन मैं उनसे बार-बार कहता हूं कि वह खुद को ज्यादा न थकाएं. ईद के बाद उनके AFP और Febrika 2 टेस्ट होने हैं. यह उनकी हालिया सर्जरी के बाद पहली बार होगा जब ये टेस्ट किए जाएंगे. वह कभी-कभी भावुक हो जाती हैं. वैसे तो वह हमेशा मजबूत बनी रहती हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है. अब, जैसा कि मैंने बताया, सर्जरी के चार हफ्ते बाद उनके ब्लड टेस्ट होने हैं, और वह डर के मारे रो रही हैं.”

दीपिका ने आगे कहा, “मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूं. पिछली बार जो हुआ, उसके बाद मेरे मन में एक डर बैठ गया है, और अब मुझे डर लगता है. हर कोई कहता रहता है कि भरोसा रखो. मैं हर समय यही प्रार्थना करती रहती हूं कि आगे सब कुछ ठीक रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो होना लिखा है, वह तो होकर ही रहेगा.”

बता दें कि साल 2025 में दीपिका कक्कड़ को लिवर कैंसर के दूसरे स्टेज (Stage 2) का पता चला था. एक्ट्रेस की एक बड़ी सर्जरी हुई, जिसके दौरान उनके लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा और टेनिस बॉल के आकार का एक कैंसर वाला ट्यूमर निकाल दिया गया था.

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