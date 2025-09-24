किडनी खराब होने के 5 बड़े लक्षण, जानें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए

Kidney Failure Symptoms: किडनी हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं. ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. लेकिन, जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है, तो शरीर में कई गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं. किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं. इसलिए जरूरी है कि हम इसके शुरुआती संकेतों को पहचानें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें. आइए जानते हैं किडनी खराब होने के 5 बड़े लक्षण और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

किडनी खराब होने के 5 बड़े लक्षण - (5 Major Symptoms of Kidney Failure)

1. पेशाब में बदलाव

बार-बार पेशाब आना या बहुत कम आना. पेशाब का रंग गहरा होना या झागदार होना. पेशाब में जलन या खून आना. रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना. ये संकेत बताते हैं कि किडनी फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं कर रही है.

2. शरीर में सूजन (सूजन चेहरे, टांगों या पैरों में)

किडनी जब शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक नहीं निकाल पाती, तो शरीर में सूजन आ जाती है. खासकर सुबह उठते समय आंखों के नीचे सूजन या टांगों में भारीपन महसूस होता है.

3. थकान और कमजोरी

किडनी खराब होने पर शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं. इससे थकान, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है. शरीर में खून की कमी (एनीमिया) भी हो सकती है.

4. भूख न लगना और उल्टी जैसा महसूस होना

शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है. खाने का मन नहीं करता, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है. कभी-कभी उल्टी या मिचली भी महसूस होती है

5. स्किन में खुजली और रंग बदलना

किडनी जब टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पाती, तो वे त्वचा में जमा होने लगते हैं. इससे खुजली, ड्रायनेस और त्वचा का रंग गहरा या पीला हो सकता है.

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

अगर आपको ऊपर दिए गए लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं, खासकर यूरिन में बदलाव और शरीर में सूजन, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

जांचें जो डॉक्टर कर सकते हैं:

ब्लड टेस्ट (क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल)

यूरिन टेस्ट

अल्ट्रासाउंड या किडनी स्कैन

डॉक्टर से मिलें.

नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी एक्सपर्ट से सलाह लें.

समय पर इलाज से डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत टाली जा सकती है.

किडनी की बीमारी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना और समय पर डॉक्टर से मिलना आपकी सेहत को बचा सकता है.

