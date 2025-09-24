विज्ञापन
विशेष लिंक

किडनी खराब होने के 5 बड़े लक्षण, जानें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए

Kidney Failure Symptoms: किडनी डैमेज होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें पहचानकर आप तुरंत डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े संकेतों के बारे में.

Read Time: 3 mins
Share
किडनी खराब होने के 5 बड़े लक्षण, जानें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए
Kidney Failure Symptoms: किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है.

Kidney Failure Symptoms: किडनी हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं. ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं. लेकिन, जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है, तो शरीर में कई गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं. किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं. इसलिए जरूरी है कि हम इसके शुरुआती संकेतों को पहचानें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें. आइए जानते हैं किडनी खराब होने के 5 बड़े लक्षण और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

किडनी खराब होने के 5 बड़े लक्षण - (5 Major Symptoms of Kidney Failure)

1. पेशाब में बदलाव

बार-बार पेशाब आना या बहुत कम आना. पेशाब का रंग गहरा होना या झागदार होना. पेशाब में जलन या खून आना. रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना. ये संकेत बताते हैं कि किडनी फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं कर रही है.

ये भी पढ़ें: थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?

2. शरीर में सूजन (सूजन चेहरे, टांगों या पैरों में)

किडनी जब शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक नहीं निकाल पाती, तो शरीर में सूजन आ जाती है. खासकर सुबह उठते समय आंखों के नीचे सूजन या टांगों में भारीपन महसूस होता है.

3. थकान और कमजोरी

किडनी खराब होने पर शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं. इससे थकान, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है. शरीर में खून की कमी (एनीमिया) भी हो सकती है.

4. भूख न लगना और उल्टी जैसा महसूस होना

शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है. खाने का मन नहीं करता, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है. कभी-कभी उल्टी या मिचली भी महसूस होती है

5. स्किन में खुजली और रंग बदलना

किडनी जब टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पाती, तो वे त्वचा में जमा होने लगते हैं. इससे खुजली, ड्रायनेस और त्वचा का रंग गहरा या पीला हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खाएं ये चीजें, बहुत तेजी से घटेगा वजन

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

अगर आपको ऊपर दिए गए लक्षण लगातार महसूस हो रहे हैं, खासकर यूरिन में बदलाव और शरीर में सूजन, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

जांचें जो डॉक्टर कर सकते हैं:

  • ब्लड टेस्ट (क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल)
  • यूरिन टेस्ट
  • अल्ट्रासाउंड या किडनी स्कैन
  • डॉक्टर से मिलें.
  • नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी एक्सपर्ट से सलाह लें.
  • समय पर इलाज से डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नौबत टाली जा सकती है.

किडनी की बीमारी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानना और समय पर डॉक्टर से मिलना आपकी सेहत को बचा सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kidney Failure Symptoms, Kidney Kharab Hone Ke Lakshan, Signs Of Kidney Disease, Kidney Problem Symptoms In Hindi, Kidney Damage Early Signs, Kidney Failure Ke Lakshan Kya Hain, Kidney Disease Warning Signs, Kidney Kharab Hone Par Kya Hota Hai, Kidney Problem Ka Ilaj, Kidney Failure Symptoms In Females, Kidney Kharab Hone Ke Lakshan Aur Upay, Kidney Problem Ka Gharelu Ilaj, Kidney Test Kab Karwana Chahiye, Kidney Ke Lakshan Aur Bachav
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com