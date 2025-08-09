विज्ञापन
पीला पेशाब आना कहीं किसी बीमारी का संकेत तो नहीं, जानें कारण और घरेलू उपाय

Yellow Urine: पेशाब का रंग आपकी सेहत का राज बताता है. अगर आपको भी पीली पेशाब आती है, तो जान लें इसके कारण और उपाय.

Yellow Urine: पीली पेशाब आने के कारण.

Yellow Urine Causes And Remedies: आप कितने सेहतमंद है इस बारे में पेशाब का कलर बताता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. कई बार पेशाब का रंग हल्का पीला तो कई बार ज्यादा पीला नजर आता है. दरअसल, पेशाब शरीर की गंदगी निकालने का एक नेचुरल प्रोसेस है. वहीं पेशाब का रंग सेहत से जुड़े कई राज खोलता है. कई बार पेशाब का रंग बदलना बीमारियों का संकेत भी हो सकता है. अगर आप भी इसे नजरअंदाज कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी न करें. तो चलिए जानते हैं पीली पेशाब आने के कारण और उपचार.

पीली पेशाब आने के कारण- (Causes of yellow urine)

  • पानी की कमी
  • दवाओं के कारण
  • कुछ खाद्य पदार्थ
  • पीलिया
  • हेपेटाइटिस
  • गुर्दे की बीमारी
  • मूत्र मार्ग में संक्रमण (यूटीआई)

Photo Credit: सांकेतिक तस्वीर IANS

पीली पेशाब के घरेलू उपाय- (Home remedies for yellow urine)

1. पानी का सेवन-

अगर आपको पीली पेशाब आ रही है तो आप पानी की मात्रा सेवन अधिक से अधिक करें.

2. फल-

पीली पेशाब की समस्या से निजात पाने के लिए आप पानी वाले फलों का सेवन करें जैसे, तरबूज जामुन आदि.

3. खीरा-

खीरा में लगभग 90 प्रतिशत पानी पाया जाता है. पीली पेशाब और जलन को दूर करने के लिए आप खीरा को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

डॉक्टर से कब संपर्क करें- (When to contact a doctor)

यदि आपको पेशाब में दर्द, जलन, या बार-बार पेशाब आने जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अगर पीले रंग का पेशाब लंबे समय तक बना रहता है, तो भी आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. क्योंकि ये किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

