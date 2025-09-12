ईयरबड्स बन सकते हैं आपके दुश्मन, कान के अलावा दिमाग को भी पहुंचते हैं नुकसान

Earbuds Ke Nuksan: आज के समय में ईयरबड्स का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है. अगर सही तरीके से ईयरबड्स का प्रयोग न किया जाए तो ये आपकी सेहत के दुश्मन बन सकते हैं. ये कान के अलावा दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. लगातार कई घंटों तक इनका प्रयोग कानों में संक्रमण और दर्द की समस्याएं पैदा कर सकता है. इसलिए इनका अधिक प्रयोग करने से बचना चाहिए. ईयरबड्स से जुड़े नुकसानों पर आइए डालते हैं, एक नजर...

ईयरबड्स से जुड़े नुकसान (Earbuds Ke Nuksan)

सुनने की क्षमता होने लगती है कम

ईयरबड्स के इस्तेमाल का सीधा असर कानों पर पड़ता है. जो लोग इनका अधिक प्रयोग करते हैं, उनके सुनने की क्षमता पर धीरे-धीरे असर पड़ने लग जाता है और कम होने लग जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार ईयरबड्स को अधिक देर तक कान में नहीं लगाकर रखना चाहिए, जो लोग लंबे समय तक हाई डेसिबल में गाने सुनते हैं वो बहरेपन का भी शिकार हो सकते हैं.

कान में तेज दर्द

लंबे समय तक ईयरबड्स लगाने वाले लोगों को अक्सर कानों में दर्द की शिकायत भी रहती है. तेज आवाज कान के पर्दों पर बुरा असर डालती है और इसके दबाव से कान में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है. कई लोगों को तो ईयरबड्स के मटेरियल से कान में एलर्जी की भी शिकायत हो जाती है.

ईयरबड्स से निकलने वाली वेव्स दिमाग की सेहत के लिए बुरी मानी जाती है. लगातार कान में इनको लगाने से दिगाम पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कई लोगों को तेज सिर दर्द की शिकायत होने लग जाती है.

ईयरबड्स का सही इस्तेमाल कैसे करें

अगर सही तरह से ईयरबड्स का इस्तेमाल किया जाए तो कान पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है. ईयरबड्स को कान में लगाते समय आवाज कम ही रखें और लगातार आधे घंटे से अधिक इन्हें न लगाए. साथ ही इन्हें लगाने से पहले इनकी सफाई अच्छे से करें ताकि कान में कोई इंफेक्शन न हो.

