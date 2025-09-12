विज्ञापन
विशेष लिंक

ईयरबड्स बन सकते हैं आपके दुश्मन, कान के अलावा दिमाग को भी पहुंचते हैं नुकसान

Earbuds Ke Nuksan: लंबे समय तक ईयरबड्स लगाने वाले लोगों को अक्सर कानों में दर्द की शिकायत रहती है. इससे निकलने वाली तेज आवाज कान के पर्दों पर बुरा असर डालती है. साथ में ही दिमाग के लिए भी ये हानिकारण होते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
ईयरबड्स बन सकते हैं आपके दुश्मन, कान के अलावा दिमाग को भी पहुंचते हैं नुकसान
Earbuds Ke Nuksan: अधिक देर तक ईयरबड्स लगाने से कान पर बुरा प्रभाव पड़ता है.

Earbuds Ke Nuksan: आज के समय में ईयरबड्स का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है. अगर सही तरीके से ईयरबड्स का प्रयोग न किया जाए तो ये आपकी सेहत के दुश्मन बन सकते हैं. ये कान के अलावा दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. लगातार कई घंटों तक इनका प्रयोग कानों में संक्रमण और दर्द की समस्याएं पैदा कर सकता है. इसलिए इनका अधिक प्रयोग करने से बचना चाहिए. ईयरबड्स से जुड़े नुकसानों पर आइए डालते हैं, एक नजर... 

ईयरबड्स से जुड़े नुकसान (Earbuds Ke Nuksan)

सुनने की क्षमता होने लगती है कम

ईयरबड्स के इस्तेमाल का सीधा असर कानों पर पड़ता है. जो लोग इनका अधिक प्रयोग करते हैं, उनके सुनने की क्षमता पर धीरे-धीरे असर पड़ने लग जाता है और कम होने लग जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार ईयरबड्स को अधिक देर तक कान में नहीं लगाकर रखना चाहिए, जो लोग लंबे समय तक हाई डेसिबल में गाने सुनते हैं वो बहरेपन का भी शिकार हो सकते हैं. 

कान में तेज दर्द

लंबे समय तक ईयरबड्स लगाने वाले लोगों को अक्सर कानों में दर्द की शिकायत भी रहती है. तेज आवाज कान के पर्दों पर बुरा असर डालती है और इसके दबाव से कान में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है. कई लोगों को तो ईयरबड्स के मटेरियल से कान में एलर्जी की भी शिकायत हो जाती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

ईयरबड्स से निकलने वाली वेव्स दिमाग की सेहत के लिए बुरी मानी जाती है. लगातार कान में इनको लगाने से दिगाम पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कई लोगों को तेज सिर दर्द की शिकायत होने लग जाती है.

ईयरबड्स का सही इस्तेमाल कैसे करें  

अगर सही तरह से ईयरबड्स का इस्तेमाल किया जाए तो कान पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है. ईयरबड्स को कान में लगाते समय आवाज कम ही रखें और लगातार आधे घंटे से अधिक इन्हें न लगाए. साथ ही इन्हें लगाने से पहले इनकी सफाई अच्छे से करें ताकि कान में कोई इंफेक्शन न हो. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Earbuds Ke Fayde, Earbuds Ke Nuksan, Earbuds Ke Side Effects In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com