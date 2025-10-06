विज्ञापन

कान का मैल निकालने के लिए आप भी करते हैं कॉटन स्टिक का इस्तेमाल? डॉक्टर ने बताया सही तरीका

कान की सफाई के लिए कॉटन स्टिक नहीं, बल्कि सही तरीका अपनाना जरूरी है. कान का मैल यानी ईयरवैक्स कानों के अंदर बनने वाला एक नेचुरल चिपचिपा पदार्थ होता है, जो शरीर खुद बनाता है, ताकि कानों की सुरक्षा और सफाई हो सके, लेकिन कई बार अधिक मात्रा में बनना समस्या पैदा कर सकता है.

How to remove Earwax: क्या आप भी नहाने के बाद कॉटन स्टिक से कान साफ करते हैं? अगर हां, तो ज़रा संभल जाइए क्योंकि डॉक्टरों के मुताबिक यह आदत आपके कान को साफ नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचा सकती है. हम अक्सर सोचते हैं कि कान का मैल गंदगी है, लेकिन असल में ये हमारे कानों की नेचुरल प्रोटेक्शन लेयर होती है. डॉक्टर किम बताती हैं कि यह ईयरवैक्स कान को बैक्टीरिया, धूल और कीड़ों से बचाने का काम करता है, लेकिन जब यह ज़्यादा बनता है, तभी दिक्कत शुरू होती है.

कॉटन स्टिक: सबसे बड़ी गलती (How To Get Rid of Earwax)

डॉ. किम कहती हैं कि, कान में कॉटन स्टिक डालना सबसे खतरनाक गलती है. दरअसल, इससे मैल बाहर आने की बजाय अंदर की ओर धकेल दिया जाता है, जिससे कान के पर्दे पर दबाव बनता है. नतीजा- कान (ear cleaning tips) में दर्द, घंटी या सीटी जैसी आवाज, सुनने में कमी, चक्कर और गंभीर मामलों में पर्दा फटने तक की स्थिति हो सकती है.

हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से निकालें कान का मैल (best drops to remove ear wax)

डॉक्टर किम बताती हैं कि घर में पाई जाने वाली Hydrogen Peroxide कान की मैल को पिघलाने में असरदार होती है.
इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है:-

  • एक ड्रॉपर में 1–2 बूंदें पेरॉक्साइड की लें.
  • नहाने से 10 मिनट पहले कान में डालें.
  • जब आप नहाते हैं, तो पानी उस मैल को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है.
  • अगर आपके कान का पर्दा फटा है या पहले इंफेक्शन हुआ है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे न अपनाएं.
खुजली या सूखापन? ट्राई करें मिनरल ऑयल (kaan ka mail kaise nikale)

  • अगर कान में खुजली या सूखापन है, तो हर रोज़ 1 बूंद Mineral Oil डालें.
  • यह कान के अंदर की त्वचा को मॉइस्चराइज रखता है और मैल को सख्त नहीं होने देता.

सिरिंज वाला पुराना लेकिन असरदार तरीका (doctor Kim ear care tips)

  • डॉक्टर बताती हैं कि सिरिंज क्लीनिंग एक पुराना लेकिन प्रभावी तरीका है.
  • आधा गर्म पानी और आधा हाइड्रोजन पेरॉक्साइड मिलाकर, सिरिंज से धीरे-धीरे कान में डालें.
  • पर ध्यान रहे कि, अगर पानी बहुत ठंडा हो गया तो चक्कर या वर्टिगो की समस्या हो सकती है.

सावधानी जरूरी है (Kaan Me Jama Mail Kaise Nikale)

  • सिरिंज विधि तभी करें जब आपको तरीका पता हो या डॉक्टर ने गाइड किया हो.
  • गलत तरीके से करने पर बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और इंफेक्शन का खतरा हो सकता है.
  • डॉ. के अनुसार, अगर कान में दर्द, संक्रमण या कोई पुरानी समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. ध्यान रखें कि कान में कॉटन स्टिक कभी न डालें. इसके बजाय हाइड्रोजन पेरॉक्साइड की कुछ बूंदें मैल को पिघलाने में मदद करती हैं, मिनरल ऑयल खुजली कम करता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है.

