क्या तकिए के कवर न बदलने से चेहरे पर दाने हो जाते हैं? गंदगी से पिंपल हो जाएं तो क्या करें?

Dirty Pillowcase Pimples: चेहरे पर दाने या पिंपल्स होना एक आम समस्या है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ हार्मोनल बदलाव या खानपान ही नहीं, बल्कि आपकी नींद की जगह भी हो सकती है. जी हां, अगर आप तकिए के कवर को समय-समय पर नहीं बदलते, तो उसमें जमा गंदगी, तेल और बैक्टीरिया आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह गंदगी रोमछिद्रों को बंद कर देती है, जिससे पिंपल्स, फुंसियां और त्वचा पर जलन हो सकती है. इस लेख में हम जानेंगे कि तकिए के कवर को साफ रखना क्यों जरूरी है और अगर गंदगी के कारण चेहरे पर दाने हो जाएं तो उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: विटामिन E की कमी से होने लगती हैं ये स्वास्थ्य समस्याएं, जानें आपको इसके लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए

तकिए का गंदा कवर कैसे बनता है पिंपल्स की वजह?

जब हम सोते हैं, तो हमारे चेहरे से निकलने वाला तेल (सीबम), पसीना और धूल तकिए के कवर पर जमा हो जाते हैं. अगर तकिए का कवर कई दिनों तक नहीं बदला जाए, तो ये गंदगी रोमछिद्रों को बंद कर देती है. बंद रोमछिद्रों में बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और फुंसियां हो सकती हैं. इसलिए हर 3–4 दिन में तकिए का कवर बदलना एक अच्छी स्किन केयर आदत मानी जाती है.

गंदगी से पिंपल हो जाएं तो क्या करें? (What To Do if You Get A Pimple Due To Dirt?

1. चेहरा साफ रखें: दिन में दो बार हल्के फेस वॉश से चेहरा धोएं. इससे अतिरिक्त तेल और धूल हटती है.

2. घरेलू उपाय अपनाएं

नींबू और शहद: नींबू में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और शहद त्वचा को शांत करता है.

एलोवेरा जेल: एलोवेरा त्वचा को ठंडक देता है और सूजन कम करता है.

टी ट्री ऑयल: यह एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो बैक्टीरिया को खत्म करता है.

यह भी पढ़ें: चिया पानी की बजाय इस चीज में मिलाकर करें Chia Seeds का सेवन, Dr Karan ने बताए हैरान करने वाले फायदे

3. खानपान सुधारें

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, जिंक और ओमेगा-3 से भरपूर चीजें जैसे काजू, अखरोट, चिया सीड्स और दही खाने से पिंपल्स कम होते हैं.

4. चेहरे को बार-बार न छुएं

हाथों में मौजूद बैक्टीरिया चेहरे पर पिंपल्स को बढ़ा सकते हैं. इसलिए चेहरे को बार-बार छूने से बचें.

5. तनाव कम करें

तनाव से हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे पिंपल्स बढ़ सकते हैं. योग, ध्यान और अच्छी नींद से तनाव कम करें.

तकिए का कवर जितना साफ होगा, आपकी त्वचा उतनी ही हेल्दी रहेगी. अगर आप पिंपल्स से परेशान हैं, तो अपनी स्किन केयर रूटीन के साथ-साथ बेडिंग हाइजीन पर भी ध्यान दें. गंदगी से होने वाले पिंपल्स को रोकना आसान है. बस थोड़ी सी सावधानी और नियमित सफाई की जरूरत है.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)