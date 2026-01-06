विज्ञापन

रोज की आदतें जो आपके पेट में जलन पैदा करती हैं? गैस और एसिडिटी से भी मिलेगी राहत, डॉक्टर ने बताया इन 5 चीजों पर करें कंट्रोल

आयुर्वेद एक्सपर्ट, डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक, रोजाना की कुछ आदतें जैसे ज्यादा चाय पीना, खाने के साथ दूध, बेकरी फूड, कच्चा प्याज और राजमा का सेवन पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ा सकते हैं.

5 खाने की चीजें जो गैस और एसिडिटी बढ़ाती हैं?
आज के समय में हेल्दी और फिट रहना बहुत चुनौतीपूर्ण बन चुका है. खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल दिन प्रतिदिन सेहत के लिए कई खतरे पैदा कर रहा है. हम जाने अनजाने में रोजाना कुछ ऐसी आदतों को फॉलो करते हैं, जो पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक होने के साथ पेट में गैस और एसिडिटी का कारण भी बन सकता है. आयुर्वेद एक्सपर्ट, डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक, रोजाना की कुछ आदतें जैसे ज्यादा चाय पीना, खाने के साथ दूध, बेकरी फूड, कच्चा प्याज और राजमा का सेवन पेट में जलन और एसिडिटी बढ़ा सकते हैं.

डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक, आज के समय में पेट में गैस और पाचन से जुड़ी समस्या से बहुत अधिक लोग जूझ रहे हैं. हम अक्सर ऐसी चीजें खा लेते हैं या फिर गलत तरीके से चीजों का सेवन करते हैं, जिससे सेहत के साथ-साथ पाचन से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. ऐसे में आपको अपने खाने की आदतों में कुछ बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि इन आदतों पर कंट्रोल नहीं किया जाता, तो आगे चलकर कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कारण बन सकती हैं.

5 खाने की चीजें जो गैस और एसिडिटी बढ़ाती हैं?

राजमा- यह पचने में भारी होता है और पेट फूलने का कारण बन सकता है, ऐसे में राजमा का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

कच्चा प्याज- यह पेट में एसिड (अम्ल) के स्राव को उत्तेजित करता है, जिससे जलन बढ़ सकती है. कच्चा प्याज खाने से परहेज करना चाहिए, अगर आपको प्याज खाना पसंद है तो इसे सलाद या फिर किसी अन्य चीज के साथ खाना चाहिए.

खाने के साथ दूध- दूध का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन इसका सही सेवन करना जरूरी है. खाने के साथ दूध पाचन क्रिया को भ्रमित कर सकता है और समस्या बढ़ा सकता है.

बेकरी फूड- ज्यादा बेकरी फूड्स का सेवन सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. ये एसिडिटी और कब्ज का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा फैट भी बढ़ाते हैं.

बहुत ज्यादा चाय- कई लोग बिना चाय के कुछ घंटे तक बिता नहीं सकते हैं, लेकिन ज्यादा चाय का सेवन करने से पानी की कमी होती है और एसिड-क्षार का संतुलन बिगड़ता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

