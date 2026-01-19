स्मोकिंग से शरीर के किन- किन अंगों को पहुंचाता है सबसे ज्यादा नुकसान? जानें एक्सपर्ट की राय

What Are Negative Effects Of Smoking: यह तो हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है और यह शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है. यही नहीं इसके कारण कई तरह के कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, COPD, डायबिटीज का खतरा काफी बढ़ जाता है. बता दें, डॉक्टर हर व्यक्ति को स्मोकिंग न करने की सलाह देते हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर स्मोकिंग करना इतना हानिकारक क्यों है, स्मोकिंग शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है और ज्यादा स्मोकिंग करने से क्या होता है. बता दें, हमें इस बारे में, एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फरीदाबाद के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मानव मनचंदा बता रहे हैं.

स्मोकिंग शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है? | Effects Of Smoking On The Body

डॉक्टर मानव मनचंदा ने बताया कि अगर लोगों को लगता है स्मोकिंग करने से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, तो उनका ऐसा सोचना गलत है. दरअसल स्मोकिंग करने से बहुत ज्यादा केमिकल हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जिसके कारण शरीर के कई अंगों को सीधा नुकसान पहुंचता है और सबसे ज्यादा असर लंग्स यानी फेफड़ों पर पड़ता है, क्योंकि केमिकल सबसे पहले वहीं से गुजरते हैं. यही नहीं केमिकल शरीर में ब्लड के जरिए ही फैलते हैं, जिसके कारण खून की कमी भी होने लगती है. इसी के साथ उन्होंने आगे कहा, स्मोकिंग के कारण केमिकल, हार्ट, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक (मस्तिष्क का दौरा) हो सकता है और हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है. उन्होंने बताया, यह केमिकल शरीर के जिस - जिस अंगों तक जाते हैं, वहां काफी क्षति पहुंचाते हैं.

स्मोकिंग से होती है इनफर्टिलिटी (बांझपन) | Does Smoking Causes Infertility

डॉक्टर मानव मनचंदा ने बताया कि स्मोकिंग से इनफर्टिलिटी (बांझपन) होने संभावना भी होती है. ऐसे में स्मोकिंग को छोड़ देना बेहतर है. जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें, स्मोकिंग प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है, जिससे प्रेगनेंसी में कठिनाई हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)