Smoker’s Cough: स्मोकिंग करने वालों में लगातार खांसी क्यों होती है? एम्स के डॉक्टर ने बताया कारण

Coughing in Smokers: धूम्रपान करने वालों में लगातार खांसी होना एक आम समस्या है, लेकिन इसे अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. मेडिकल भाषा में इसे Smoker's Cough कहा जाता है. यह खांसी अचानक नहीं होती, बल्कि सिगरेट या तंबाकू के लंबे समय तक सेवन का नतीजा होती है. समय के साथ यह समस्या गंभीर बीमारियों की ओर इशारा भी कर सकती है.

क्या कहना है डॉक्टर का

NDTV को दिए एक इंटरव्यू में एम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि स्मोकिंग करने वाले लोगों में फेफड़ों की नलियां धीरे-धीरे इंफ्लेम्ड (सूजी हुई) हो जाती हैं. इसका मतलब है कि फेफड़ों के अंदर कई तरह के बदलाव आने लगते हैं और ये नलियां जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं.

डॉ. कुमार के अनुसार, जब फेफड़ों की नलियां इंफ्लेम्ड होती हैं, तो वहां लगातार इरिटेशन बना रहता है. यही इरिटेशन खांसी की बड़ी वजह बनता है.

इंफ्लेमेशन और खांसी का कनेक्शन

डॉक्टर बताते हैं कि शरीर में जब भी कहीं इंफ्लेमेशन बढ़ती है, तो उस जगह से सिक्रेशन (बलगम या तरल पदार्थ) निकलने लगता है. शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम इस सिक्रेशन को बाहर निकालने के लिए खांसी को ट्रिगर करता है. यानी खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह शरीर का एक संकेत है कि अंदर कुछ गलत हो रहा है और उसे साफ करने की कोशिश की जा रही है.

क्यों स्मोकर्स में खांसी लंबे समय तक रहती है

सिगरेट के धुएं में मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स फेफड़ों की अंदरूनी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं. इससे फेफड़ों की सफाई करने वाली नेचुरल सिस्टम कमजोर हो जाती है. नतीजा यह होता है कि बलगम और गंदगी जमा होती रहती है और खांसी लगातार बनी रहती है.

अगर समय रहते स्मोकिंग नहीं छोड़ी जाए, तो यही खांसी आगे चलकर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, COPD और लंग कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है.

कब हो जाएं सावधान

अगर खांसी के साथ बलगम में खून, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द या तेजी से वजन कम होना जैसे लक्षण दिखें, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है.

