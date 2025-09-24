पेशाब में पस आने का क्या कारण है? Doctor ने बताया पेशाब में पस आने का घरेलू इलाज

आजकल कई लोग यूरिन टेस्ट (urine test) में बैक्टीरिया या पस सेल (Pus cell) दिखाई देने पर तुरंत एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार यह संक्रमण (infection) हो. अगर आपकी रिपोर्ट में बैक्टीरिया और पस सेल दिखाी दे रहे हैं, लेकिन आपको कोई लक्षण जैसे जलन, बार-बार पेशाब आना या पेट/पीठ में दर्द नहीं है, तो इसे एसिम्प्टोमैटिक बैक्टीरियूरिया (Asymptomatic Bacteriuria) कहा जाता है.

एसिम्प्टोमैटिक बैक्टीरियूरिया क्या है?

Asymptomatic bacteriuria का मतलब है कि पेशाब में बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन आपको कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहे. यह स्थिति आमतौर पर खतरनाक नहीं होती और ज्यादातर मामलों में इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से करने की जरूरत नहीं होती. शरीर कई बार इन बैक्टीरिया को खुद ही नियंत्रित कर लेता है.

कब एंटीबायोटिक्स जरूरी होते हैं?

हालांकि अधिकतर मामलों में यह स्थिति बिना इलाज ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में डॉक्टर एंटीबायोटिक्स की सलाह दे सकते हैं, जैसे:

गर्भावस्था (Pregnancy): वरना गर्भवती महिलाओं में untreated asymptomatic bacteriuria से बच्चा या मां दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

यूरोलॉजिकल सर्जरी से पहले (Before urological surgery): वरना सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है.

ट्रांसप्लांट मरीज (Post-transplant patients): वरना इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से इन्फेक्शन तेजी से बढ़ सकता है.

क्‍या पेशाब में पस होने का मतलब हमेशा इन्फेक्शन होना है?

कई बार पेशाब में पस सेल होने का मतलब सिर्फ संक्रमण नहीं होता. कुछ दूसरी वजहों से भी पस सेल की संख्या बढ़ सकती हैं. इसलिए, केवल रिपोर्ट देखकर खुद से एंटीबायोटिक्स लेना सही नहीं है.

एंटीबायोटिक ओवरयूज का खतरा (The Risk of Antibiotic Overuse)

अनावश्यक एंटीबायोटिक इस्तेमाल से बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है. इसका मतलब है कि भविष्य में संक्रमण होने पर इलाज कठिन हो सकता है.



यानी एंटीबायोटिक्स केवल तब ही लें जब यह सचमुच जरूरी हो. अगर यूरिन टेस्ट में बैक्टीरिया या पस दिख रहा है लेकिन कोई लक्षण नहीं है, तो घबराएं नहीं. हमेशा डॉक्टर से जांच कराएं और सलाह लें.

