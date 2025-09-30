विज्ञापन
एक बीमारी जो चोर बना देती है? जानिए क्लेप्टोमेनिया क्या है, लक्षण, कारण और इलाज के तरीके

What Is Kleptomania: क्लेप्टोमेनिया एक मानसिक समस्या है, जिसमें व्यक्ति को बिना किसी ज़रूरत या फायदे के लिए चोरी करने की बहुत तेज इच्छा होती है. दवाइयों और थेरेपी से इसमें काफी हद तक सुधार संभव है. 

एक बीमारी जो चोर बना देती है? जानिए क्लेप्टोमेनिया क्या है, लक्षण, कारण और इलाज के तरीके
Kleptomania Symptoms: क्लेप्टोमेनिया क्या है.

What is kleptomania: क्लेप्टोमेनिया एक ऐसा मानसिक विकार है जो व्यक्ति को बिना किसी कारण या ज़रूरत के चीज़ें चुराने के लिए मजबूर करता है. ये चोरी किसी फायदे के लिए नहीं की जाती, बल्कि एक अंदरूनी बेचैनी और इच्छा के कारण होती है, जिसे दबाना मुश्किल हो जाता है. ये बीमारी बहुत आम नहीं है, लेकिन जो लोग इससे जूझते हैं, उनके लिए यह स्थिति बेहद परेशान करने वाली हो सकती है. कई बार इससे जुड़ी शर्म और डर के कारण लोग इसके बारे में किसी से बात नहीं करते और बिना इलाज के इसे झेलते रहते हैं. यह कोई बुराई नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है, जिसमें समझ और समर्थन से किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है.

क्लेप्टोमेनिया क्या है, कारण, लक्षण, उपाय- (What is kleptomania Reason, Symptoms, Prevention)

क्लेप्टोमेनिया क्या है?
क्लेप्टोमेनिया एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ऐसी चीज़ें चुराने का प्रबल मन करता है जिनकी उसे कोई खास ज़रूरत नहीं होती. अक्सर ये चीज़ें बहुत साधारण होती हैं - जैसे छोटी-मोटी वस्तुएं जिन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है. पर समस्या ये है कि व्यक्ति उस समय उस इच्छा को रोक नहीं पाता. इसके पीछे कोई योजना या मतलब नहीं होता, बस अचानक से मन करता है और वह चोरी कर लेता है.

Photo Credit: Pexels

लक्षण-
क्लेप्टोमेनिया के कुछ आम लक्षण इस प्रकार हैं-

  • अचानक चोरी करने की बहुत तेज इच्छा होना
  • चोरी से पहले बेचैनी या घबराहट महसूस होना
  • चोरी करते समय एक तरह का आनंद या राहत महसूस होना
  • चोरी के बाद पछतावा, शर्म और अपराधबोध
  • बार-बार यही चक्र दोहराना
  • यह लत की तरह हो जाती है, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है.


यह बीमारी कैसे अलग है?
अधिकतर चोर चोरी पैसे कमाने, किसी से बदला लेने या मज़े के लिए करते हैं. लेकिन क्लेप्टोमेनिया वाले लोग ऐसा किसी स्वार्थ के लिए नहीं करते. उन्हें बस उस समय ऐसा करने से खुद को रोकना मुश्किल होता है. चोरी के बाद वो चीज़ें आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते - उन्हें छुपा देते हैं, फेंक देते हैं, या किसी को दे देते हैं. कभी-कभी तो वापस उसी जगह रख आते हैं जहां से चुराई गई थी.

कारण-

सेरोटोनिन की कमी: ये मस्तिष्क का एक रसायन होता है जो मन और फीलिंग्स को बैलेंस करता है. इसकी कमी से व्यक्ति में लालसा को कंट्रोल करने की ताकत कम हो जाती है.
डोपामाइन की सक्रियता: चोरी करने पर एक सुखद अनुभूति होती है. यह दिमाग में डोपामाइन के कारण होता है, जिससे व्यक्ति फिर-फिर वही अनुभव करना चाहता है.
मस्तिष्क की आदत बन जाना: बार-बार चोरी करने से दिमाग को उस राहत की आदत लग जाती है, जिससे ये एक लत की तरह बन जाती है.

जोखिम-
यह समस्या किसी को भी हो सकती है, पर कुछ लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है:

  • जिनके परिवार में पहले किसी को यह समस्या रही हो
  • जिनकी मानसिक स्थिति पहले से कमजोर हो - जैसे डिप्रेशन, टेंशन या नशे की लत
  • जिनका व्यवहार सामान्य रूप से इम्पल्स हो


कब डॉक्टर से मिलें-
अगर आपको लगता है कि आप बिना चाहें या बिना ज़रूरत के चीज़ें चुराते हैं और खुद को रोक नहीं पाते, तो ये समय है किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से बात करने का. कई लोग डरते हैं कि उन्हें जेल हो जाएगी, पर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपकी मदद करने के लिए होते हैं, सज़ा देने के लिए नहीं.

कुछ लोगों को कोर्ट या पुलिस की तरफ से इलाज लेने के लिए भी कहा जाता है - खासकर अगर चोरी की वजह से वे कानूनी मुसीबत में फंस चुके हों.

अगर आपके किसी करीबी को क्लेप्टोमेनिया है-

ऐसे मामलों में न तो डराना सही है, न ही शर्मिंदा करना. उन्हें प्यार और समझ के साथ समझाएं कि ये कोई कैरेक्टर फॉल्ट नहीं, बल्कि एक मानसिक परेशानी है जिसका इलाज संभव है. उनसे खुले मन से बात करें और कहें कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं.

इलाज-
हालांकि क्लेप्टोमेनिया का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मदद कर सकती हैं-
दवाइयां - ब्रेन के केमिकल को बैलेंस करने में मदद करती हैं.
थेरैपी - खासकर ऐसे ट्रीटमेंट जो इच्छाओं पर कंट्रोल और व्यवहार बदलने में सहायता करते हैं.
समूह सहायता - दूसरों के अनुभव जानने और साझा करने से आत्मबल बढ़ता है.

अगर क्लेप्टोमेनिया का इलाज न किया जाए, तो ये समस्या गंभीर हो सकती है:

  • कानूनी परेशानियां - गिरफ्तारी, जेल आदि
  • आत्मसम्मान में गिरावट
  • रिश्तों में खटास
  • नौकरी और करियर पर असर
  • नशे की लत या डिप्रेशन


रोकथाम-
इसके कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए जैसे ही चोरी की आदत शुरू हो, तुरंत किसी मनोचिकित्सक से मिलना ही बेहतर होता है. जितना जल्दी इलाज शुरू होगा, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

