Kleptomania बीमारी में अनजाने में ही दूसरों की चीजें चुराने लगता है पीड़ित, जानें क्यों और कैसे होती है ये बीमारी

कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब अच्छे खाते संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग भी चोरी के मामलों में दोषी पाए जाते हैं. बहुत से लोगों में चलते फिरते कुछ न कुछ उठा कर गायब हो जाने यानी चोरी करने की आदत होती है. दरअसल ऐसे लोग अपराधी नहीं होते बल्कि एक मनोरोग के शिकार होते हैं. इस बीमारी को 'क्लेप्टोमेनिया' नाम से जाना जाता है. इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को चोरी करने की गलत लत लग जाती है, वह छोटी से लेकर बड़ी चीजें अपनी खुशी के लिए चुराता है. इस रोग से पीड़ित लोगों में चोरी का डर और शर्मिंदगी का अहसास दोनों होता है लेकिन थोड़े ही देर बाद फिर उनके मन में चोरी करने की इच्छा जाग जाती है.

क्यों और कैसे होती है ये बीमारी-Why And How This Disease Happens:



हमारे ब्रेन से निकलने वाली सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनकी कमी हो जाने की वजह से दिमाग में एड्रिनल का लेवल बढ़ जाता है. इसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कुछ चुरा लेने की इच्छा बढ़ जाती हैं, जिसे वह कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होता.

Health Tips: फोन पकड़ने से होने लगा है कलाईयों में दर्द, करें ये एक्‍सरसाइज मिलेगा झटपट आराम





हमारा ब्रेन हमें विभिन्न क्रियाओं के लिए जो संकेत देता है, उनमें से अधिकांश मस्तिष्क के रसायनों के एक जटिल नेटवर्क द्वारा नियंत्रित होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है. सिग्नल में कोई भी दोष व्यक्तित्व में बदलाव का कारण बन सकता है.

पूरी नींद लेने के बाद भी रहती है थकान और Headache? कहीं आप Fibromyalgia के शिकार तो नहीं, जानें इस डिसऑर्डर के बारे में सबकुछ

क्लेप्टोमेनिया के लक्षण- Symptoms Of Kleptomania:

चोरी करते समय खुशी या फिर राहत महसूस करना.

चोरी करने की इच्छा को नियंत्रित न कर पाना.

चोरी के बाद भयानक अपराध बोध, पश्चाताप, आत्म-घृणा, शर्म या गिरफ्तारी का डर महसूस करना.



क्लेप्टोमेनिया का इलाज- Treatment Of Kleptomania:

काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के जरिए काफी हद तक इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए सबसे जरूरी है समय रहते लक्षणों को पहचानना. ऐसे में निसंकोच होकर अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत होती है.

How to Reverse Diabetes Naturally | कैसे करें डायबिटीज को रिवर्स, जानें एक्सपर्ट से

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.