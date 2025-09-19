विज्ञापन
क्या आपको भी है खुजली और लाल चकत्तों वाली दिक्कत? जानिए Eczema से बचने के आसान उपाय

अगर घरेलू उपाय काम नहीं आ रहे हैं या एक्जिमा बहुत ज्यादा फैल गया है, तो तुरंत किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं.

घर में धूल, मिट्टी और गंदगी न जमने दें, ये एक्जिमा के ट्रिगर हो सकते हैं.

Home remedies for Eczema or Itching : एक्जिमा स्किन से जुड़ी परेशानी है. शरीर के जिस हिस्से में यह होती है, वहां पर खुजली बनी रहती है, लाल चकत्ते और फफोले पड़ जाते हैं. कई बार खुजली-खुजली करते खून भी निकल आता है. सुनने में ही ये कितना परेशान करने वाला है ना? लेकिन घबराइए नहीं, इसे सही देखभाल और कुछ आसान तरीकों से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं इससे बचने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं.

एक्जिमा से बचने के आसान उपाय - Simple ways to prevent eczema

  1. अपनी त्वचा को हमेशा मॉइस्चराइज (Moisturize) करके रखें. नहाने के तुरंत बाद (जब त्वचा थोड़ी गीली हो) एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाएं. बता दें कि इस परेशानी में पेट्रोलियम जेली या गाढ़े क्रीम ज्यादा असरदार हो सकती है. बहुत गर्म पानी से नहाने से त्वचा की नेचुरल नमी छिन जाती है. इसलिए हल्के गुनगुने पानी और कम समय के लिए नहाएं.
  2. इस परेशानी में आप सूती और ढीले कपड़े पहनें, जो हवादार हों. तनाव एक्जिमा को और बढ़ा सकता है. ऐसे में योग, ध्यान या अपनी पसंद का कोई भी काम करके तनाव को कम करने की कोशिश करिए. 
  3. खुजली से बचें, क्योंकि खुजलाने से स्थिति और बिगड़ती है और संक्रमण का खतरा बढ़ता है. इसलिए खुजली होने पर उस जगह पर ठंडा कपड़ा रखें या मॉइस्चराइजर लगाएं. 
  4. घर में धूल, मिट्टी और गंदगी न जमने दें, ये एक्जिमा के ट्रिगर हो सकते हैं.
  5. शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिएं

सबसे जरूरी बात, अगर घरेलू उपाय काम नहीं आ रहे हैं या एक्जिमा बहुत ज्यादा फैल गया है, तो तुरंत किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

