क्या बोटॉक्स लेना बंद कर देने पर तेजी से आती हैं झुर्रियां? जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें, साइड इफेक्ट और ऑल्टरनेटिव

लोग हमेशा कम उम्र का दिखना चाहते हैं, इसलिए कई लोग अपनी झुर्रियों (wrinkles) और फाइन लाइंस को कम करने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो एक कॉमन कॉस्मेटिक प्रोसेस है. यह नर्व से मसल्स तक जाने वाले सिग्नल को ब्लॉक करके मसल्स यानी मांसपेशियों को सिकुड़ने और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने से रोकने में मदद करता है. आज हम आपको बताएंगे कि अगर बोटॉक्स इंजेक्शन लेना बंद कर दिया जाए तो क्या होता है और क्या हैं इसके साइड इफेक्ट.

जब आप बोटॉक्स लेना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? What happens when you stop getting Botox?

अगर आप बोटॉक्स इंजेक्शन लेना बंद कर देते हैं, तो झुर्रियां और फाइन लाइंस धीरे-धीरे वापस आ जाती है. क्योंकि चेहरे की मांसपेशियां धीरे-धीरे अपनी ताकत और सिकुड़ने की क्षमता वापस पा लेती है. हालांकि, ये कितनी स्पीड से वापस आएंगी, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे आपकी उम्र, आपकी झुर्रियों की गंभीरता और आप कितने समय से बोटॉक्स इंजेक्शन ले रहे हैं. बता दें कि बोटॉक्स का असर आमतौर पर तीन से छह महीने तक रहता है. इसका असर खत्म होने के बाद धीरे-धीरे चेहरे पर झुर्रियां और फाइन लाइंस वापस आने लगती हैं.

क्या बोटॉक्स स्किन को नुकसान पहुंचाता है?

जैसे ही बोटॉक्स का असर खत्म होता है, आप देखेंगे कि जिन फाइन लाइंस और झुर्रियों से आप छुटकारा पाना चाहते थे वो फिर से वापस आ रही हैं. यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक बिल्कुल सामान्य हिस्सा है, और इसका मतलब यह नहीं है कि बोटॉक्स ने आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाया है. दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिसर्च से इस बात का संकेत मिलता है कि लंबे समय तक बोटॉक्स का इस्तेमाल करने से वास्तव में नई झुर्रियों के बनने को कम करने में मदद मिल सकती है.

स्किन टेक्सचर में बदलाव (Skin Texture Changes)

बोटोक्स बंद करने पर एक और चीज जो आप नोटिस कर सकते है, वह है आपकी स्किन टेक्सचर में बदलाव. कुछ लोगों को लगता है कि लंबे समय तक बोटॉक्स के इस्तेमाल के बाद उनकी त्वचा का कसाव कम हो गया है.

लेकिन एक अच्छी स्किनकेयर रूटीन और शायद कुछ लेजर ट्रीटमेंट की मदद से आप उस जवां चमक को वापस लाने में मदद कर सकते हैं.



क्या बोटॉक्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करना सुरक्षित है? (Is It Safe to Use Botox Long-Term?)



20 से ज्यादा सालों से बोटॉक्स का इस्तेमाल कॉस्मेटिक पर्पज के लिए किया जा रहा है, और कई स्टडी से पता चला है कि क्वालिफाइड इंजेक्टर (qualified injector) के द्वारा किए जाने पर पर यह सेफ और इफेक्टिव है. लेकिन किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिनके बारे में पता होना चाहिए.

बोटॉक्स के साइड इफेक्ट (Side effects of botox)

कुछ लोगों को लंबे समय तक बोटॉक्स का यूज करने से जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसमें सिरदर्द, पलकों का झुकना (ऊपरी पलक आंख के ऊपर लटक जाती है) या मांसपेशियों में कमजोरी शामिल है. हालांकि यह साइड इफेक्ट बहुत कॉमन नहीं है, और अच्छी बात यह है कि ये समस्याएं आमतौर पर कुछ हफ्तों के बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं.

अगर बोटॉक्स टारगेट एरिया से बाहर फैल जाता है तो सांस लेने या निगलने में परेशानी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि ऐसे मामले बहुत रेयर होते हैं. यही वजह है कि इंजेक्टर (इंजेक्शन देने वाला व्यक्ति) का स्किल्ड और नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है. यानी बोटॉक्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करना सुरक्षित है, बशर्ते आप इसे किसी रिप्यूटेबल प्रोवाइडर से ले रहे हों और बताए गए ट्रीटमेंट शेड्यूल को फॉलो कर रहे हों.



इंजेक्टर होना चाहिए क्वालिफाइड

आपके बोटॉक्स ट्रीटमेंट की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कौन कर रहा है. इसलिए लाइसेंस और ट्रेनिंग के साथ-साथ पिछले पेशेंट से पॉजिटिव फीडबैक मिलने वाले इंजेक्टर को ही चुनें.

झुर्रियों की रोकथाम के लिए बोटॉक्स के विकल्प (Alternatives to Botox for Wrinkle Prevention)

अगर आप बोटॉक्स से ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हैं, या आप झुर्रियों की रोकथाम के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव तलाश रहे है, तो कंसीडर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं.



डर्मल फिलर्स (Dermal Fillers)

डर्मल फिलर्स झुर्रियों को कम करने और चेहरे पर खोए हुए वॉल्यूम को वापस लाने का एक पॉपुलर तरीका है. यह बोटॉक्स से अलग है. जहां बोटॉक्स मांसपेशियों को आराम देता है, वहीं फिलर्स त्वचा के नीचे सीधे वॉल्यूम जोड़कर काम करते हैं.

डर्मल फिलर्स इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल चेहरे के उन हिस्सों में वॉल्यूम वापस लाने के लिए किया जाता है जो उम्र बढ़ने, वजन कम होने या दूसरी वजहों से इसे खो चुके हैं. डर्मल फिलर्स स्किन के नीचे सीधे इंजेक्ट किए जाते हैं. डर्मल फिलर्स की कई वैरायटी हैं, और सभी के अलग-अलग फायदे होते हैं. जैसे हयालूरोनिक एसिड ( Hyaluronic Acid), कैल्शियम हाइड्रॉक्सिलैपेटाइट ( Calcium Hydroxylapatite) और पॉली-एल-लैक्टिक एसिड (Poly-L-Lactic Acid).

लेजर ट्रीटमेंट (Laser Treatments)

अगर आप झुर्रियों को दूर रखने का एक स्थायी तरीका चाहते हैं, तो लेजर ट्रीटमेंट को कंसीडर कर सकते हैं. ये एडवांस कॉस्मेटिक प्रोसिजर कोलेजन को बूस्ट करने और आपकी स्किन को चिकना करने के लिए लाइट बीम का इस्तेमाल करते हैं.



फ्रैक्सेल जैसे पॉपुलर लेजर ट्रीटमेंट फाइल लाइंस और सन डैमेज को टारगेट करते हैं, जबकि अल्थेरेपी (Ultherapy) स्किन को लिफ्ट और टाइट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करती है. हालांकि ये ऑप्शन बोटॉक्स या फिलर्स की तुलना में महंगे हो सकते हैं, लेकिन इनका असर सालों तक बना रह सकता है.



स्किनकेयर रूटीन (Skincare Routines)

झुर्रियों को दूर रखने के लिए, एक अच्छा स्किनकेयर रूटीन जरूरी है. अपनी त्वचा की अंदर और बाहर दोनों तरह से देखभाल करने से एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है.



झुर्रियों की रोकथाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट स्किन केयर स्टेप्स में शामिल है, हर दिन सनस्क्रीन लगाना, चाहें उस दिन भले ही धूप न निकली हो, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए रेटिनोइड या रेटिनॉल क्रीम का यूज करना और एक अच्छे मॉइस्चराइजर से अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना. हेल्दी डाइट और और भरपूर नींद भी इसमें आपकी मदद करेगी.

