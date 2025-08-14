विज्ञापन
दांत दर्द से तुरंत राहत पाने के 3 अचूक उपाय, बस आपको करना होगा ये छोटा सा काम

Home Treatment For Toothache: अगर आप लंबे समय से अपने दांत के दर्द से परेशान हैं, तो यहां हम आपको दांत दर्द को कम करने के तीन अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं.

दांत दर्द से तुरंत राहत पाने के 3 अचूक उपाय, बस आपको करना होगा ये छोटा सा काम
Toothache Home Remedies: दांत दर्द से राहत पाने के लिए इन नुस्खों को अपनाएं.

Dant Dard Ko Kaise Thik Kare: दांत दर्द कई बार बहुत असहनीय होता है. दांत दर्द के कारण कई हैं, जिनको कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में यह दर्द इस बात का संकेत भी देता है कि आपको दांत या मसूड़ों में कोई समस्या है. बहुत से लोग सवाल करते हैं कि दांत दर्द का घरेलू उपाय क्या है? अगर आप भी लंबे समय से दांत दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं किन उपायों को फॉलो कर आप दर्द से राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में सब कुछ.

दांत दर्द से राहत के उपाय (Home Remedies To Relieve Toothache)

1. नमक के पानी से कुल्ला

दांतों के दर्द से राहत पाने के लिए आप नमक के पानी से कुल्ला कर सकते हैं. बता दें, इसे एक प्रभावी उपचार माना गया है. नमक का पानी एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है और यह आपके दांतों के बीच फंसे भोजन के कणों को बाहर निकालने में मदद करता है.

इसी के साथ नमक के पानी से दांत दर्द के कारण हुई सूजन को कम और मुंह के घाव को ठीक करने में भी मदद मिलती है.  बता दें, इस उपाय का उपयोग करने के लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा छोटा चम्मच नमक मिलाएं और इसे माउथवॉश की तरह इस्तेमाल करें.

2. ठंडी सिकाई

आप अपने दर्द से राहत पाने के लिए ठंडी सिकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं खासकर अगर किसी चोट की वजह से आपके दांत में दर्द हुआ हो. ठंडी सिकाई करने से प्रभावित जगह की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण दर्द कम हो जाता है और ठंडक सूजन और जलन को भी कम कर सकती है.

इस तरीके को अपनाने के लिए प्रभावित जगह पर तौलिए में लपेटी हुई बर्फ की थैली को 20 मिनट तक रखें. आप इसे हर कुछ घंटों में दोहरा सकते हैं.

3. लहसुन

हजारों सालों से, लहसुन को इसके औषधीय गुणों के लिए पहचाना और इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं. यह न केवल दांतों पर प्लाक पैदा करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को मार सकता है, बल्कि दर्द निवारक के रूप में भी काम कर सकता है.  दांत दर्द में लहसुन का इस्तेमाल करने के लिए, लहसुन की एक कली को पीसकर पेस्ट बना लें और उसे दर्द वाली जगह पर लगाएं. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं,  या फिर, आप ताजे लहसुन की एक कली को धीरे-धीरे चबा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

