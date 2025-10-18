Diwali Aur Dry Fruits: खजूर असली है या नकली कैसे पहचानें?

How To Check Original Date: दिवाली पर जब रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाई या ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट देने का सोचा जाता है तो उसमें बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता के साथ खजूर भी शामिल होता है. खजूर न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. अपनी प्राकृतिक शुगर के लिए मशहूर शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है. यही कारण है आजकल बाजार में दीवाली गिफ्ट पैक में खजूर बाइट्स और स्टफ्ड डेट्स जैसी चीजें बेहद फेमस हो चुकी हैं. जब डिमांड बढ़ती है तब अक्सर क्वालिटी में भी कुछ न कुछ फर्क पाया जाता है. इसलिए खजूर खरीदते समय वे असली है या नकली इसकी पहचान करना बेहद जरूरी है.

असली खजूर की पहचान कैसे करें?

असली खजूर का रंग हल्का से गहरा भूरा होता है. अगर खजूर बहुत चमकदार या चिकना दिखे, तो हो सकता है उसमें ग्लिसरीन या तेल लगाया गया हो. इसके अलावा असली खजूर में हल्की प्राकृतिक मिठास की खुशबू होती है. वहीं, असली खजूर नरम होता है. ऐसे में अगर आपको खरीदते वक्त खजूर सख्त या रबर जैसा लगे, तो हो सकता है वे पुराना या केमिकल से ट्रीट किया गया हो. ताजी और अच्छे क्वालिटी के खजूर से अच्छी खुशबू आएगी, वहीं खराब खजूर से अजीब सी महक आएगी.

खजूर के फायदे?

ऊर्जा: खजूर में प्राकृतिक शुगर पाई जाती है, जो शरीर को तुरंत ताकत देती है.

पाचन: खजूर में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है. इसका सेवन पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है.

हड्डियां: खजूर में आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम होते हैं, जो हड्डियों और खून की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

खजूर के नुकसान?

डायबिटीज: खजूर में नैचुरल शुगर की मात्रा ज्यादा होती है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को खजूर खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

वजन: खजूर में कैलोरी और शुगर दोनों ही ज्यादा होती हैं. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन मोटापे का कारण बन सकता है.

एसिडिटी: खजूर में फाइबर ज्यादा होता है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन पेट की समस्या का कारण बन सकता है.

