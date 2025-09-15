क्यों होती है लूज मोशन की समस्या, जानें दस्त लगने के कारण और उपाय

How to prevent diarrhea: गर्मी के मौसम में दस्त यानी लूज मोशन (Loose motion) की समस्या बढ़ जाती है. इसका मुख्य कारण यह है कि गर्मियों में रोगों के जीवाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं. प्रदूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन दस्त की समस्या (Diarrhea problem) को बढ़ा देता है. लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर इस समस्या से बचा जा सकता है. दस्त 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है लेकिन ये वयस्कों को भी प्रभावित करती हैं. प्रति वर्ष दुनिया भर में लगभग 17 करोड़ लोग दस्त की समस्या से पीड़ित होते हैं और 7.6 लाख बच्चों की इससे मौत हो जाती है. इसका मुख्य कारण शरीर में पानी और नमक की कमी होना है.

दस्त क्या है? (What is diarrhea?)

जब दिन में तीन या उससे अधिक बार पतला या पानी जैसा मल आता है, तो इसे दस्त कहते हैं. मल में खून आने को पेचिश कहा जाता है. अगर दस्त दो सप्ताह से अधिक समय तक चलता है, तो इसे क्रॉनिक डायरिया कहते हैं. दस्त अक्सर कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता का भी लक्षण हो सकता है.

दस्त के लक्षण (Symptoms of diarrhea | Dast ke anya Lakshan)

दस्त के लक्षणों में बार-बार मल त्यागने जाना, पेट में दर्द होना, बुखार आना, मल में खून आना, सुस्ती आना और मुंह सूखना, मांसपेशियों में ऐंठन होना और पेशाब कम आने जैसे लक्षण शामिल हैं.

दस्त के कारण (Causes of diarrhea | Dast Kyu Lagte hain)

संक्रमण: वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ या फंगस से हो सकता है. यह प्रदूषित खान-पान या गंदे हाथों से फैलता है.

खाद्य पदार्थों से एलर्जी: दूध, अंडा या गेहूं से बने खाद्य पदार्थ दस्त का कारण बन सकते हैं.

रोग प्रतिरोधक क्षमता: इम्यूनिटी कम होने से या बीमारियों (जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस) से दस्त हो सकता है.

बुजुर्गों में: आंतों में रुकावट के कारण बार-बार दस्त हो सकता है.

इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम: इससे ग्रस्त रोगियों को अक्सर दस्त की शिकायत होती है.

आंतों के ऑपरेशन के बाद: आंत छोटी हो जाने पर भी दस्त हो सकता है.

कैसे करें बचाव | Dast Kaise roke

जब भी शौच जाएं तो हाथों को अच्छे से धोएं, खाना खाने और पकाने से पहले भी साबुन से हाथ धोना जरूरी है. साफ पानी पिएं और पानी को उबालकर फिर ठंडा करके इसका सेवन करें. कटी हुई सब्जियां और फलों को ढककर रखें. स्ट्रीट फूड्स खाने से बचें और छोटे बच्चों को छह माह तक केवल मां का दूध दें.

