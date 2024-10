क्या डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं मूंगफली? जानिए ब्लड शुगर पर पड़ता है क्या असर?

Peanuts Are Good For Diabetic Patients Or Not: एक बार शुगर हो जाए तो ये सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या खाना सही होगा और क्या खाने से बचना होगा. हर चिंता का सबब बस यही रहता कि कुछ ऐसी चीज खाने में न आ जाए जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाए. इसलिए शुगर पेशेंट अक्सर ऐसी चीजों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं जो सामान्य दिनों में तो शरीर के लिए हेल्दी होती है लेकिन शुगर के बाद क्या इंपेक्ट डालेगी, इसका अंदाजा नहीं होता. ऐसी ही चीजों में मूंगफली का नाम भी शामिल है. मूंगफली क्या ब्लड शुगर से पीड़ित होने पर खाई जा सकती है. चलिए आपको बताते हैं. इसका सही जवाब.

शुगर पेशेंट मूंगफली खा सकते हैं या नहीं | Do Peanuts Raise Blood Sugar

डायबिटीज के मरीज मूंगफली खा सकते हैं या नहीं. इस बारे में हेल्थ लाइन ने खास जानकारी शेयर की है. इस जानकारी के मुताबिक डायबिटीज होने के बाद मरीजों के लिए मूंगफली खाना, उनके लिए नुकसानदायक नहीं होता है. इसकी वजह ये है कि मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों कम होता है. इसकी बजाए मूंगफली में पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं. इसलिए शुगर पेशेंट मूंगफली आराम से खा सकते हैं.

क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स?

किसी भी खाद्य पदार्थ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक से लेकर 100 के अंक तक नापा जाता है. जिन खाद्य पदार्थों में ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, उनसे शुगर पेशेंट को परहेज करना चाहिए. ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाने से शुगर भी तेजी से बढ़ती है. क्योंकि जिन खानों का जीआई ज्यादा होता है वो शरीर में तेजी से ग्लूकोज बढ़ाते हैं.

कब्ज ने हालत कर दी है खराब तो आज ही इन 5 चीजों को करें डाइट में शामिल, सुबह पेट से निकल जाएगी सारी गंदगी

मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है?

अब बात करते हैं मूंगफली के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की. मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स महज 14 है, वहीं जीएल 1. इसलिए मूंगफली को शुगर के पेशेंट्स के लिए फायदेमंद ही माना जाता है. लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए.

दिल के लिए भी फायदेमंद

डायबिटीज के मरीजों का दिल का खतरा भी औरों के मुकाबले ज्यादा होता है. इसलिए शुगर पेशेंट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी डाइट ऐसी हो जो हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हो. साथ ही स्ट्रोक से बच सकें, ऐसी डाइट भी प्रिफर की जानी चाहिए. ऐसे में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की सलाह है कि मूंगफली खाने से हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है. यानी कि मूंगफली दिल की सेहत को भी मजबूत ही बनाती है. इस नट में जो मिनरल्स और फाइबर्स मौजूद हैं वो दिल को हेल्दी रखते हैं. साथ ही फाइबर्स की मदद से ब्लड शुगर पर भी कंट्रोल रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)