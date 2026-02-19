डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा GLP-1RAs से स्ट्रोक का खतरा कम, स्टडी में हुआ खुलासा

डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. इसे लाइफस्टाइल और खान-पान में बदलाव करके काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. अगर आप डायबिटीज या किडनी से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है. क्या आप जानते हैं कि शुगर न केवल आपके दिल और किडनी, बल्कि आपके दिमाग के लिए भी खतरनाक हो सकती है? हाल ही में साल 2026 में हुई एक नई रिसर्च ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

दिमाग के लिए कैसे खतरा-

​कई बार हमारे दिमाग की किसी नस में एक छोटा सा उभार या गुब्बारा बन जाता है, जिसे डॉक्टर 'इंट्राक्रैनील एन्यूरिज्म' (IA) कहते हैं. दुनिया की करीब 3% आबादी के दिमाग में यह गुब्बारा होता है. सबसे डरने वाली बात यह है कि अगर यह गुब्बारा फट जाए, तो दिमाग के अंदर ब्लीडिंग (SAH) होने लगती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है. ​एक्सपर्ट का कहना है कि नसों में सूजन और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यह नस फटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. 2025 के एक केस सीरीज़ ने इस बात की पुष्टि की है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस या हेमोक्रोमैटोसिस जैसी आनुवंशिक प्रवृत्तियों (genetic predispositions) वाले लोग, जीएलपी-1आरए (GLP-1RA) दवाओं के कारण होने वाले तीव्र अग्नाशयशोथ (acute pancreatitis) के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं.

​क्या कहती है रिसर्च-

​साल 2026 की एक बड़ी स्टडी में 24,700 से ज्यादा शुगर के मरीजों के डेटा की जांच की गई. रिसर्च में पाया गया कि जो शुगर के मरीज GLP-1RA नाम की दवा ले रहे थे, उनमें दिमाग की नस फटने का खतरा उन लोगों के मुकाबले बहुत कम देखा गया जो ये दवा नहीं ले रहे थे. ​यह दवा न केवल शुगर कंट्रोल करती है, बल्कि नसों की सूजन को कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी मदद करती है.

​कैसे करती है ये दवा काम?

​रिसर्च के मुताबिक, GLP-1RA दवाएं दिमाग की नसों को सुरक्षा देने का काम करती हैं (Neuroprotective effect). ये नसों के अंदर होने वाली उस जलन और सूजन को रोकती हैं, जो नस फटने की मुख्य वजह बनती है.

