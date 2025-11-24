धर्मेंद्र और अमिताभ की दोस्ती थी बेमिसाल, जानिए अपनी दोस्ती को बेहतर बनाने के टिप्स

Amitabh Bachchan Dharmendra Friendship: बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसे लीं. बता दें कि कुछ समय पहले भी उनकी तबियत बिगड़ी थी जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था. उनकी बिगड़ी तबीयत पर फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर उनके लिए पोस्ट किया था. जिसमें बिग बी यानि अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था. बिग बी के इस ब्लैंक ट्वीट से लोगों को अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की दोस्ती की याद आ गई.

बता दें कि सिर्फ फिल्मों मे ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बिग बी और धर्मेंद्र जी की दोस्ती खूब याद की जाती है. बता दें इन दोनों दिग्गजों का याराना 50 साल से भी ज्यादा का है. धर्मेंद्र बिग बी को अपना छोटा भाई मानते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे इनकी दोस्ती की तरह भी आप भी अपनी दोस्ती को पक्का बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं वो 5 बातें जो आपकी दोस्ती को भी जय-वीरू जितनी मजबूत बना सकती हैं.

1. भरोसा सबसे बड़ी पूंजी

आपको बता दें कि दोस्ती तब ही टिकती है जब आपके रिश्ते में भरोसा है. आपके पीठ पीछे भी आपके दोस्त आपके लिए खड़े रहें. इसी को असली याराना माना जाता है.

2. मुश्किल समय में साथ निभाना

अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन असली दोस्त वही है जो आपके बुरे समय में भी आपके साथ डटकर खड़ा रहे और आपके अकेले ना छोड़े. वही सच्चा दोस्त कहलाता है. धर्मेंद्र और अमिताभ ने भी एक-दूसरे का साथ हमेशा निभाया है.

3. एक-दूसरे की कमियों को भी अपनाना

कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं होता है. हर किसी में कोई कमी होती है. उसी तरह से दोस्त भी हमेशा परफेक्ट नहीं होते. अपने दोस्त की कमियों को गलतियों को समझें और उन्हें सुधरने का मौका दें.

4. एक-दूसरे की सफलता में खुशी मनाएं

कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे को कामयाब देखकर खुश नहीं होते हैं. लेकिन दोस्ती में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए. दोस्त की तरक्की पर खुद भी खुश हो जाइए और उसकी सफलता का जश्न मनाइए. ये आपकी दोस्ती को और पक्का करेगा.

5. हंसी-मजाक और मस्ती को बनाएं दोस्ती की जान

जय-वीरू की दोस्ती का सबसे खूबसूरत हिस्सा था मज़ा और जिंदादिली. हंसना, चिल करना, छोटे-छोटे पलों को एंजॉय करना यही यादें सालों तक दिल में बसती हैं. इसलिए अपने दोस्त के साथ खूब मस्ती करिए और इन पलों को यादों की तिजोरी में कैद कर लीजिए.

