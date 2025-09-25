विज्ञापन
सुबह खाली पेट खाएं ये 5 फल, शरीर में जमी सारी गंदगी हो जाएगी साफ, रहेंगे हमेशा एक्टिव और फिट

आप अपनी सुबह की शुरुआत कुछ खास फलों के साथ करें, तो आसानी से शरीर में जमी गंदगी को साफ कर बीमारियों से दूर रह सकते हैं.

पपीता, तरबूज, बेरीज, सेब और अनार आपको स्वस्थ और बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं.

Detox Fruits : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत का उतना ध्यान नहीं रख पाते, जितना रखना चाहिए. ऊपर से बाहर का खाना, पॉल्यूशन और स्ट्रेस, ये सब मिलकर हमारे शरीर में गंदगी यानी टॉक्सिन्स भर देते हैं. जो आगे चलकर कई बीमारियों की वजह बनते हैं. ऐसे में आप अपनी सुबह की शुरुआत कुछ खास फलों के साथ करें, तो आप आसानी से अपने शरीर में जमी गंदगी को साफ कर बीमारियों से दूर रह सकते हैं.

सुबह कौन से फल खाएं - What fruits to eat in the morning

पपीता - Papaya

ये आपके पेट को साफ रखता है, गैस की समस्या दूर करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है. वहीं,  इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं.

तरबूज - Tarbooj

तरबूज में 90% से ज्यादा पानी होता है, जो आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और पेशाब के जरिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. सुबह खाली पेट तरबूज खाने से न सिर्फ बॉडी डिटॉक्स होती है बल्कि आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं और स्किन भी ग्लो करती है.

बेरीज - berries

बेरीज में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है. इन्हें सुबह खाली पेट खाने से आपकी स्किन हेल्दी रहती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और आप एक्टिव भी पूरा दिन महसूस करते हैं.

सेब - Apple

सेब में मौजूद पेक्टिन शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है. साथ ही आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और आप पूरे दिन एनर्जी से भरे रहते हैं.

अनार - Pomegranate

इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और फाइबर होता है. अनार का जूस या सीधा फल खाने से आपके खून में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है. सुबह खाली पेट अनार खाने से आप अंदर से तरोताजा और हेल्दी महसूस करेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

