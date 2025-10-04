विज्ञापन
देशभर में डेंगू का कहर जारी... बढ़ रहे हैं मामले, जानें कारण, लक्षण और उपचार

Dengue Cases: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पिछले महीने जारी किए गए आकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त तक डेंगू के 49,573 मामले सामने आए हैं और मच्छर जनित इस बीमारी से 42 मौतें हुई हैं. साल 2024 में देशभर में डेंगू के 2,33,519 मामले सामने आए थे, जिसमें 297 लोगों की मौत हुई थी.

Dengue Cases: इस संक्रमण से ग्रस्त होने पर मरीजों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है.

Dengue Cases: मौसम में आए बदलाव के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों से डेंगू के अधिक मामले देखने को मिल रहे हैं. डेंगू एक ऐसा रोग है अगर सही समय रहते इलाज नहीं होता है, तो ये मौत का कारण बन सकता है.  इस बार भारी बारिश और जलभराव ने संक्रमण फैलने की आशंका और बढ़ा दी है. बता दें कि डेंगू एक विषाणुजनित संक्रमण (बुखार) है जो ‘एडीज' मच्छर से फैलता है. इस संक्रमण से ग्रस्त होने पर मरीजों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द एवं शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं. बिरले मामलों में, यह जानलेवा भी हो सकता है.

जम्मू क्षेत्र में 1,100 से ज्यादा मामले

जम्मू में पिछले 15 दिनों में डेंगू के मामलों में इजाफा हुआ है और क्षेत्र में अब तक सबसे ज्यादा संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं. इस साल अब तक जम्मू क्षेत्र में 1,100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश और जलभराव होने कारण मच्छर पनपने लगे. उन्होंने कहा, 'कई जगहों में जलभराव हुआ है जिसके कारण मच्छरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है.' स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा, 'जम्मू क्षेत्र में डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी गई है.'

हिमाचल प्रदेश में ऊना के संतोखगढ़ में डेंगू का प्रकोप जारी है और महज चार दिनों में इसके 40 मामले सामने आए हैं.   स्वास्थ्य विभाग ने शहर को हाई अलर्ट पर रखा है तथा उसकी टीम घर-घर जाकर निरीक्षण कर रही हैं एवं संदिग्ध मरीजों की त्वरित जांच कर रही हैं.

दिल्ली में 31, अगस्त 2025 तक 964 डेंगू के मामले सामने आए हैं, जो 2024 की इसी समयावधि में 1,215 मामलों से कम हैं. इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर के पड़ोसी राज्यों में भी डेंगू के मामलों में वृद्धि देखी गई हैय उत्तर प्रदेश में 1,646 मामले, हरियाणा में 298 मामले और राजस्थान में 1,181 मामले रिपोर्ट किए गए हैं.

इस तरह से करें डेंगू से बचाव

  1. अपने आसपास मच्छरों को पनपने का मौका न दें.
  2. घर और मोहल्लों में जमा पानी को तुरंत निकालें.
  3. पानी की टंकियों को ढककर रखें.
  4. सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.
  5. बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, और उल्टी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.

डेंगू के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें. डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का सेवन जरूर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

