डेंगू वाले मच्छर की ऐसे कर सकते हैं पहचान, देखते ही पता लगा लेंगे आप

Dengue Mosquito: बच्चों को डेंगू के मच्छर से बचाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है. ऐसे में जब भी बच्चे बाहर जाएं तो उन्हें फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं.

Read Time: 3 mins
डेंगू के मच्छरों की ये होती है पहचान

Dengue Mosquito: देशभर में एक बार फिर डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं और इसका खतरा बढ़ रहा है. हर साल इसी सीजन में डेंगू के केस सामने आते हैं. हम सभी जानते हैं कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है, जो मच्छर के काटने से होती है. इन मच्छरों से बचने की लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन तमाम चीजें करने के बावजूद मच्छर काट लेता है और लोगों को डेंगू हो जाता है. ऐसे में आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए और मच्छरों की पहचान होना भी जरूरी है. डेंगू फैलाने वाला मच्छर बाकी मच्छरों से दिखने में अलग होता है और आप इसे कुछ तरीकों से पहचान सकते हैं. 

किस मच्छर के काटने से होता है डेंगू?

मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी होती है, आमतौर पर काटे जाने के करीब तीन से पांच दिन बाद इसके लक्षण दिखते हैं और तेज बुखार आता है. जिस इंसान को डेंगू होता है, उसके प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं. अगर आपको ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं. 

डेंगू के मच्छर में क्या होता है अंतर?

  • डेंगू फैलाने वाला मच्छर बाकी मच्छरों की तरह रात में नहीं काटता है, ये सुबह की रोशनी में ही काटता है.
  • डेंगू के मच्छर के शरीर और पैरों पर सफेद धारियां नजर आती हैं.  
  • एडीज इजिप्टी मच्छर ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं, इसीलिए ये पैरों में ज्यादा काटते हैं. 

कैसे करें बचाव?

डेंगू के मच्छर की पहचान होते ही उसे किसी भी हाल में घर से बाहर भगाएं या फिर तुरंत मार दें. इसके अलावा कोशिश करें कि नंगे पैर खड़े ना हों, क्योंकि कमर से नीचे के हिस्से में ही ये मच्छर सबसे ज्यादा काटते हैं. अपने घर के आसपास साफ पानी जमा न होने दें, इसी पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है. 

बच्चों को डेंगू के मच्छर से बचाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है. ऐसे में जब भी बच्चे बाहर जाएं तो उन्हें फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं, साथ ही मॉस्किटो क्रीम लगाकर भेजें. ऐसा करने से आप इस खतरनाक बीमारी से अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं. 

