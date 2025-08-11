विज्ञापन
बच्चों को डे-केयर में रखने से पहले पता होनी चाहिए ये जरूरी बातें, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती?

Daycare Tips For Parents: अगर आप अपने बच्चों को डे केयर में रखने का प्लान बना रहे हैं तो आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जो बच्चों को डे केयर में डालने से पहले जरूर जान लेनी चाहिए.

बच्चों को डे-केयर में रखने से पहले पता होनी चाहिए ये जरूरी बातें, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती?
डे केयर चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

How To Pick A Daycare Center: आजकल ज्यादातर माता-पिता वर्किंग होते हैं. ऐसे में उन्हें अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ना पड़ता है, लेकिन कई बार इन डे केयर में बच्चे सुरक्षित नहीं रहते हैं. एक ऐसा ही मामला नोएडा से सामने आया है. नोएडा में स्थित एक डे केयर में एक महिला अटेंडेंट ने 15 महीने की बच्ची के साथ मारपीट की. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वह बच्ची को बार-बार जमीन पर गिरा रही थी. यही नहीं माता-पिता ने आरोप लगाया कि बच्ची को काटा भी गया है. हालांकि अब महिला अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना से माता- पिता टेंशन में आ गए हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे को डे केयर में डालने की सोच रहे हैं, तो पहले इन बातों का ध्यान रखें.

डे केयर चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

डे केयर चुनते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि वह आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है या नहीं. इसी के साथ उसका लाइसेंस, स्टाफ की क्वालिफिकेशन, आस-पास का माहौल और बच्चों की संख्या के बारे में जरूर चेक करें.

जरूर देखें लाइसेंस और मान्यता

कुछ लोग घरों में अवैध तरीके से डे केयर चलाते हैं, ऐसे में आपको बच्चे के साथ किसी भी तरह की घटना न हो, इस बात की पुष्टि करने के लिए लाइसेंस और मान्यता देखना जरूरी है. अगर डे केयर का स्टाफ इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाने से इनकार करता है, तो आप अपने बच्चे के लिए कोई दूसरा डे केयर चुनने पर विचार करें.

सेफ्टी देखें

डे केयर में सेफ्टी चेक जरूर करें. यह देखें बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं या नहीं और कितने सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है. इसी के साथ चेक करें इमरजेंसी के लिए मेडिकल फैसिलिटी और स्मोक डिटेक्टर और अग्निशामक यंत्र  है या नहीं.

स्टाफ के बारे में जानें

इस बात का बारीकी से ध्यान रखें कि डे केयर में कितना स्टाफ है और उनका व्यवहार कैसा है? साथ ही अन्य पेरेंट्स के अनुभव के बारे में भी पूछें.

