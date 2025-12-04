नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का मतलब यह नहीं हार्ट अटैक से बच गए! यह वजह भी बन सकती हैं अटैक का कारण

Kis Wajah Se Heart Attack Aata Hai: आज के समय में हार्ट अटैक सिर्फ हाई LDL या लो HDL का खेल नहीं रह गया है. कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट ‘नॉर्मल' आने के बावजूद लाखों लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं. लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च बता रही है कि असली खतरा उन “छिपे हुए लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स” से आता है, जिन्हें आम ब्लड टेस्ट पकड़ ही नहीं पाते. इनमें सबसे अहम हैं Lipoprotein(a) [Lp(a)], एपोलीपोप्रोटीन बी (ApoB) रिच पार्टिकल्स, और remnant cholesterol particles (बचे हुए कण), जो धमनियों में खतरनाक प्लाक जमा कर देते हैं.

'Lp(a)' साइलेंट हार्ट किलर

Lp(a) एक जेनेटिक लिपोप्रोटीन है, जिसे आप अपनी फैमिली से विरासत में पाते हैं. यह खून में ब्लड क्लॉट बनाना तेज कर देता है और आर्टरी को बहुत जल्दी ब्लॉक कर सकता है. सबसे बड़ी बात—Lp(a) का लेवल लाइफस्टाइल या डाइट से ज्यादा नहीं बदलता और कई लोगों में यह बिना लक्षण के बहुत बढ़ा होता है.

'ApoB' असली खतरनाक पार्टिकल्स की गिनती

ApoB उन सारे पार्टिकल्स की गिनती है जो दिल की धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं—जैसे LDL, VLDL और 'बचे हुए कण' या 'अवशिष्ट कण'. भले ही आपका LDL नंबर 'नॉर्मल' आए, ApoB ज्यादा होने पर हार्ट रिस्क कई गुना बढ़ जाता है. यानी असली खतरा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं, बल्कि खतरनाक पार्टिकल्स की संख्या से है.

'Remnant Cholesterol' बचे हुए फैट पार्टिकल्स

ये छोटे-छोटे फैट पार्टिकल्स आर्टरी की दीवारों में चुपचाप घुसकर प्लाक का ढेर लगा देते हैं. रिसर्च के मुताबिक, remnant cholesterol का असर LDL जितना ही, कभी-कभी उससे ज्यादा खतरनाक होता है.

क्या हैं उपाय?

Lp(a) और ApoB की जांच कराएं

फैमिली हिस्ट्री को नजरअंदाज न करें

एंटी-इन्फ्लेमेटरी डाइट लें

ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में रखें

डॉक्टर की सलाह अनुसार एडवांस्ड लिपिड टेस्ट कराएं

सिर्फ LDL देखना पुराने जमाने का तरीका हो चुका है. आज हार्ट को बचाने के लिए जरूरी है कि हम छिपे हुए लिपिड पार्टिकल्स को पहचानें और समय रहते कदम उठाएं.

