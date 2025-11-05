जलने से होने वाले जख्म पर क्या लगाएं? तुरंत राहत देंगे ये 4 घरेलू नुस्खे, त्वचा पर नहीं पड़ेगा दाग

What to Apply on Burn Wound: महिलाओं के लिए रसोई घर में काम करते हुए आग से घाव होना सामान्य बात है. कई बार चूल्हे को साफ करते हुए गर्म बर्तन पर हाथ लग जाता है. ऐसे में आमतौर पर जलन से बचने के लिए पानी या टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, ये हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. जलन से बचने के कई देसी नुस्खे भी मौजूद हैं, जिनके इस्तेमाल से त्वचा प्रभावित नहीं होती है.

आयुर्वेद में जलने के स्थिति के प्रकार:

आयुर्वेद में जलन या जलने को 'दाह' कहा जाता है. आयुर्वेद में जलने की स्थिति को तीन प्रकार से बांटा गया है. पहली स्थिति में सिर्फ त्वचा की ऊपरी सतह प्रभावित होती है, जबकि दूसरी स्थिति में ऊपरी और अंदरूनी दोनों परत प्रभावित होती हैं, वहीं तीसरी स्थिति में बहुत गंभीर स्थिति होती है, जिसमें गलाव हड्डियों तक पहुंच जाता है. तीसरी स्थिति में डॉक्टरी उपचार के बाद ही राहत पाई जा सकती है, लेकिन पहली स्थिति में घर पर भी जलन से छुटकारा मिल सकता है.

जलने वाली जगह पर जलन से राहत पाने के लिए क्या लगाएं?

1. एलोवेरा

जलन से आराम पाने के कई आयुर्वेदिक नुस्खे मौजूद हैं. इसके लिए एलोवेरा का इस्तेमाल प्रभावित जगह पर किया जा सकता है. एलोवेरा ठंडक देता है और जलने से होने वाली सूजन को भी बचाता है. जलने पर दिन में दो-तीन बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. ये जलने से बनने वाले दाग को भी रोकता है.

2. हल्दी, नीम का लेप

जलने की स्थिति में हल्दी और नीम का लेप भी राहत देगा. हल्दी और नीम की पत्तियों को पीसकर एक पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर लगाया जाए, इससे दाग नहीं पड़ेगा और गंदे बैक्टीरिया के फैलने का खतरा भी कम होगा.

3. ठंडा पानी

ठंडे पानी का इस्तेमाल भी काफी हद तक जलन में आराम देता है. जलने की स्थिति में ठंडे पानी में प्रभावित जगह को भिगोना चाहिए. इससे जलन कम होगी और शरीर की गर्मी में भी राहत मिलेगी। बर्फ का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे छाला बनने की संभावना बढ़ जाती है.

4. नारियल और कपूर

नारियल और कपूर का इस्तेमाल भी जलन और दाग न बनने में मदद कर सकता है. इसके लिए 1 चम्मच नारियल के तेल के साथ कपूर की एक गोली को मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं. इससे स्किन बेहतर तरीके से ठीक होती है और दाग भी नहीं बनता है.

