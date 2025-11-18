विज्ञापन
शरीर में जमा कचरे को बाहर निकालने का काम करते हैं औषधियों गुणों से भरपूर ये 3 मसाले

Methi Ajwain Kala Jeera: मेथी, अजवाइन और काला जीरा का मिश्रण भी शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर आपको भी सेहत से जुड़ी ये समस्याएं हैं तो जरूर करें इसका इस्तेमाल.

Methi Ajwain Kala Jeera: रोगों का काल है इन तीन औषधियों का मिश्रण.

आयुर्वेद में कई ऐसे घरेलू उपाय बताए गए हैं, जिन्हें पाचन सुधारने, बॉडी को डिटॉक्स करने और रोजमर्रा की तकलीफों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन मेथी, अजवाइन और काला जीरा का मिश्रण भी शरीर में जमा कचरे को निकालने, पाचन दुरुस्त करने और गैस-कब्ज जैसी समस्याओं में मददगार माना जाता है. 

कैसे करें इसे तैयार- (How To Make Methi Ajwain Kala Jeera Powder)

इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. इसके सेवन से बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे. इसे तैयार करना भी काफी आसान है. 250 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम काला जीरा को हल्का भूनकर पीसकर रख लिया जाता है. रात को सोने से पहले एक चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेना फायदेमंद माना जाता है.

मेथी, अजवाइन और काला जीरा के फायदे- (Methi Ajwain Kala Jeera Ke Fayde)

लोगों का मानना है कि इस मिश्रण को नियमित रूप से लेने से शरीर हल्का महसूस होने लगता है, पाचन सुधरता है, गैस और कब्ज में आराम मिलता है और धीरे-धीरे शरीर की सूजन भी कम होती है. कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इससे थकान कम होती है, त्वचा साफ होती है और शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है. कई लोग इसे जोड़ों की तकलीफ, अपच, कफ या ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए भी लेते हैं.

इस मिश्रण में खास बात काला जीरा का होना है, जिसे कई लोग गलती से कलौंजी समझ लेते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग होते हैं. इसकी तासीर गर्म मानी जाती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.

ध्यान रहे कि काला जीरा काफी गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों या संवेदनशील लोगों को इसका प्रयोग बिना परामर्श के नहीं करना चाहिए. ज्यादा मात्रा में लेने से उलटी, पेट में जलन या परेशानी भी हो सकती है. अगर कभी इसके सेवन से असहजता महसूस हो तो शरीर को शांत करने के लिए आंवले का उपयोग, दूध या हल्का भोजन लेने की सलाह दी जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

