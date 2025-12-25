विज्ञापन

School Winter Vacation 2025: इन राज्यों में सर्दियों की छुट्टियों का हो गया ऐलान, जानें कहां कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

School Winter Vacation 2025: उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं. कश्मीर में ठंड, कोहरे और बर्फबारी के कारण प्री-प्राइमरी कक्षाओं में शीतकालीन अवकाश 26 नवंबर से ही शुरू हो गया है. यहां अब फरवरी में स्कूल खुलेंगे.

Delhi School Winter Vacation 2025: दिल्ली में स्कूल 1 जनवरी से बंद होंगे.

School Winter Vacation 2025: उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूलों की विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी है. कुछ राज्यों में स्कूल की सर्दियों की छुट्टी पड़ गई है. जबकि कुछ राज्यों में अभी वेकेशन पड़ना बाकी है. दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्कूल हाइब्रिड मोड पर चल रहे हैं. जबकि विंटर वेकेशन 1 जनवरी से शुरू होंगे. जो कि 15 जनवरी तक होगी. कश्मीर में ठंड, कोहरे और बर्फबारी के कारण प्री-प्राइमरी कक्षाओं में शीतकालीन अवकाश 26 नवंबर से ही शुरू हो गए हैं. जबकि कक्षा एक से 8 तक की कक्षाओं की विंटर वेकेशन 1 दिसंबर से शुरू हो गई है. कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं 11 दिसंबर से बंद हो गई हैं. कक्षा आठ तक के स्कूलों अब अगले साल 1 मार्च को खोलने वाले हैं. जबकि इससे ऊपर की कक्षाएं 22 फरवरी को एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाएंगी.

यूपी में कब शुरू होंगी सर्दियों की छुट्टियां

इसी तरह से ठंड को देखते हुए यूपी के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. हालांकि योगी सरकार ने स्कूलों में क्रिसमस (25 दिसंबर) की छुट्टी कैंसल कर दी है. बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जारी ऑर्डर के मुताबिक, 25 दिसंबर को स्कूल खुले रहेंगे. यह फैसला भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के चलते लिया गया है. स्कूलों को अटल बिहारी वाजपेयी की याद में प्रोग्राम आयोजित करने को कहा गया है.

पंजाब में शुरू हुई विंटर वेकेशन

पंजाब के स्कूलों में 22 दिसंबर, 2025 से विंटर वेकेशन शुरू हो गई है. जो कि 12 जनवरी तक चलने वाली है.  राज्य सरकार ने एक  ऑफिशियली  नोटिफिकेशन जारी कर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया था.

बिहार में कब शुरू होगी विंटर वेकेशन

ठंड को देखते हुए बिहार में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है और स्कूल देरी से शुरू हो रहे है. वहीं कुछ जिलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है. कई जिलों के स्कूलों में अब स्कूल सीधा 1 जनवरी के बाद खुलने वाले हैं.

