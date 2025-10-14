विज्ञापन
क्रिस्पर थेरेपी से HIV के इलाज में नई उम्मीद, वैज्ञानिकों ने संक्रमित सेल्स से हटाया वायरस का डीएनए

HIV Treatment: क्रिस्पर तकनीक एक तरह की जेनेटिक कैंची की तरह काम करती है. वैज्ञानिकों ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि यह HIV के डीएनए को पहचान कर काट दे और सेल को साफ कर दे.

HIV के इलाज की दिशा में दुनिया को पहली बार ऐसी उम्मीद मिली है जो सिर्फ कंट्रोल नहीं, बल्कि इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता खोल सकती है. वैज्ञानिकों ने एक क्रिस्पर बेस्ड थेरैपी तैयार की है, जिसने लैब टेस्ट में संक्रमित ह्यूमन सेल्स से HIV का डीएनए हटा दिया और वायरस को दोबारा लौटने का मौका भी नहीं दिया. यह पहली बार है जब किसी तकनीक ने वायरस के जेनेटिक मैटीरियल को सीधे टारगेट करके उसे सेल के जीनोम से बाहर निकालने में कामयाबी दिखाई है.

HIV का रिबाउंड नहीं होगा-
अभी तक HIV के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी केवल वायरस को दबाती है, उसे खत्म नहीं करती. मरीजों को रोजाना दवाइयां लेनी पड़ती हैं और जैसे ही दवाइयां बंद होती हैं, वायरस फिर से एक्टिव हो जाता है. लेकिन इस नए क्रिस्पर ट्रीटमेंट ने दिखाया कि अगर वायरस की जड़ यानी उसका डीएनए ही मिटा दिया जाए, तो HIV को वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा. लैब में हुए प्रयोगों में संक्रमित सेल्स ने किसी भी तरह की वायरल रिप्लिकेशन या रिबाउंड नहीं दिखाया, जो अब तक संभव नहीं था.

क्रिस्पर तकनीक एक तरह की जेनेटिक कैंची की तरह काम करती है. वैज्ञानिकों ने इसे इस तरह डिजाइन किया कि यह HIV के डीएनए को पहचान कर काट दे और सेल को साफ कर दे. इसका सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि भविष्य में HIV का इलाज एक बार के ट्रीटमेंट से संभव हो, जिससे मरीजों को जिंदगीभर दवाइयां लेने की जरूरत न पड़े.

शुरुआती कामयाबी है ये-
हालांकि रिसर्च टीम ने साफ किया है कि अभी यह स्टेज शुरुआती है और इसे ह्यूमन ट्रायल तक पहुंचने में समय लगेगा. सुरक्षा, साइड इफेक्ट्स और शरीर की प्रतिक्रिया जैसे कई सवाल अभी बाकी हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि HIV को पूरी तरह मिटा दिया गया है, लेकिन ये नतीजे इस दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे मजबूत कदम हैं. अगर यह थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल में सफल होती है, तो यह महामारी बन चुके HIV/AIDS के खिलाफ दुनिया की लड़ाई को नई दिशा दे सकती है. लाखों लोग जो आजीवन दवाइयों पर निर्भर हैं, उन्हें पहली बार पूरी आज़ादी की उम्मीद मिल सकती है. 

