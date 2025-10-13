विज्ञापन
विशेष लिंक

ऊंट के आंसू बनेंगे सांप के जहर का तोड़? वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली खोज!

दुबई के सेंट्रल वेटरनरी रिसर्च लैबोरेटरी (CVRL) के वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया. उन्होंने ऊंटों को सॉ-स्केल्ड वाइपर नामक जहरीले सांप के जहर से इम्यून किया और फिर उनके आंसुओं और खून के सैंपल लिए. शुरुआती नतीजों में पाया गया कि इन लिक्विड्स में जहर को निष्क्रिय करने की क्षमता हो सकती है.

Read Time: 4 mins
Share
ऊंट के आंसू बनेंगे सांप के जहर का तोड़? वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली खोज!
दुबई के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध में यह बात सामने आई है.

कल्पना कीजिए कि सांप के जहर का इलाज किसी दवा में नहीं, बल्कि एक ऊंट के आंसू में छिपा हो! सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि ऊंट के आंसुओं में ऐसे एंटीबॉडीज पाए गए हैं जो कई तरह के सांपों के जहर को बेअसर कर सकते हैं. दुबई के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध में यह बात सामने आई है कि ऊंट के आंसुओं में मौजूद खास तरह की एंटीबॉडीज (जिन्हें नैनोबॉडीज़ कहा जाता है) सांप के जहर से लड़ने में सक्षम हो सकती हैं. अगर यह दावा सही साबित होता है, तो यह सांप के काटने के इलाज में एक क्रांतिकारी खोज साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: जापान में फ्लू का प्रकोप, स्कूल बंद, 4000 से ज्यादा लोग बीमार! क्या भारत को सतर्क होना चाहिए?

शोध में क्या पाया गया?

दुबई के सेंट्रल वेटरनरी रिसर्च लैबोरेटरी (CVRL) के वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया. उन्होंने ऊंटों को सॉ-स्केल्ड वाइपर नामक जहरीले सांप के जहर से इम्यून किया और फिर उनके आंसुओं और खून के सैंपल लिए. शुरुआती नतीजों में पाया गया कि इन लिक्विड्स में जहर को निष्क्रिय करने की क्षमता हो सकती है.

ऊंट के आंसुओं में होते हैं नैनोबॉडीज

ऊंटों की एंटीबॉडीज़ को नैनोबॉडीज़ कहा जाता है, जो आकार में छोटी, मज़बूत और विषैले तत्वों से लड़ने में सक्षम होती हैं. लैब में किए गए टेस्ट में पाया गया कि ये नैनोबॉडीज़ खून बहने और थक्के जमने जैसी विष की क्रियाओं को रोक सकती हैं. सिर्फ एक बूंद आंसू में कई तरह के सांपों के ज़हर को बेअसर करने की क्षमता देखी गई.

क्या ये दावे पूरी तरह सही हैं?

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ऊंट के आंसू 26 अलग-अलग सांपों के ज़हर को निष्क्रिय कर सकते हैं. लेकिन, यह अभी प्रारंभिक शोध है न तो यह शोध किसी वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित हुआ है और न ही इसकी पियर-रिव्यू हुई है. इसलिए जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक इन दावों को पूरी तरह सच मानना जल्दबाजी होगी.

ये भी पढ़ें: 1 गिलास दूध में कितना प्रोटीन होता है? यहां मिलेगा सही जवाब...

एंटीवेनम से बेहतर कैसे हो सकते हैं ऊंट के एंटीबॉडीज?

  • ये गर्मी में भी खराब नहीं होते, यानी इन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं.
  • एलर्जी की संभावना कम होती है.
  • बनाने और ले जाने में आसान होते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां अस्पताल या दवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं.

भविष्य में क्या संभावनाएं हैं?

अगर यह शोध सही साबित होता है, तो ऊंट के आंसुओं से बना एंटीवेनम दुनिया भर में सांप के काटने के इलाज को सस्ता, सुरक्षित और सुलभ बना सकता है. खासकर उन जगहों पर जहां दवाओं की कमी है या रेफ्रिजरेशन संभव नहीं है, वहां यह एक वरदान साबित हो सकता है.

ऊंट के आंसुओं में सांप के ज़हर से लड़ने की क्षमता एक रोमांचक खोज है, लेकिन जब तक वैज्ञानिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक इसे एक संभावना के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि पक्के इलाज के रूप में.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Camel Tears Snake Venom, Camel Tears Antidote, Camel Antibodies Snakebite, Camel Nanobodies Research, Snake Venom Cure Camel, Camel Tears Antivenom, Dubai Camel Venom Study, Camel Tears Scientific Discovery, Camel Tears Neutralize Venom, Camel Tears Snake Poison, Camel Tears Medical Research, Camel Tears Healing Power, Camel Tears Snakebite Treatment, Camel Tears Vs Snake Venom, Camel Tears Miracle Cure
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com