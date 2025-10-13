1 गिलास दूध में कितना प्रोटीन होता है? यहां मिलेगा सही जवाब...

Protein health benefits : भारत में दूध का सेवन सदियों से होता आ रहा है. यह हमारी संस्कृति और खानपान का एक अहम हिस्सा है. चाहे वो सुबह की चाय हो, रात का हल्दी वाला दूध, या फिर बच्चों के लिए चॉकलेट मिल्क; दूध हर घर में अपनी जगह बनाए हुए है. और क्यों न बनाए, आखिर यह कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी12 और हां, प्रोटीन का भी बेहतरीन सोर्स है. ऐसे में आइए जानते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब कि एक गिलास दूध में कितना प्रोटीन होता है...?

तो, 1 गिलास दूध में कितना प्रोटीन?

आमतौर पर, एक गिलास (लगभग 200-240 मिलीलीटर) गाय के दूध में लगभग 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है. यह मात्रा दूध की क्वालिटी, गाय की नस्ल और दूध में फैट की मात्रा पर थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

दूध में कौन सा प्रोटीन होता है?

दूध में मुख्य रूप से दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं:

केसिन | Casein

यह दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है. केसिन धीरे-धीरे पचता है, जिससे शरीर को लंबे समय तक अमीनो एसिड मिलते रहते हैं. यह हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

व्हे प्रोटीन | Whey Protein

यह दूध के प्रोटीन का लगभग 20% होता है. व्हे प्रोटीन तेजी से पचता है और मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए बहुत उपयोगी होता है. यही वजह है कि जिम जाने वाले लोग व्हे प्रोटीन सप्लीमेंट्स का खूब इस्तेमाल करते हैं.

अब आते हैं प्रोटीन हमारी सेहत के लिए क्यों इतनी जरूरी है.

प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है?

प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है. यह मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बाल और लगभग हर ऊतक के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है. इसके अलावा, प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन बनाने में भी मदद करता है, जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं.

मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी

अगर आप मजबूत मांसपेशियां चाहते हैं, तो प्रोटीन बहुत जरूरी है.

वेट कंट्रोल करे

प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाते हैं और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

एनर्जेटिक रखे

प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता करे बूस्ट

यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी सहायक है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)