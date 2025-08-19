खांसी-जुकाम से एलर्जी तक, मौसमी बीमारियों से बचाएंगे ये सरल उपाय, मजबूत होगी इम्यूनिटी

Health Tips: बदलते मौसम के साथ छींक-खांसी, जुकाम और एलर्जी समेत अन्य मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलने लगता है. देखने में छोटी ये समस्याएं बड़ी परेशानियां का भी कारण बन सकती हैं. राहत की बात ये है कि सरल और छोटे-छोटे उपाय न केवल मौसमी बीमारियों से बचाव संभव करते हैं, बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत बनाते हैं.

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने मौसमी स्वास्थ्य समस्याओं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने सरल और प्राकृतिक आदतों को अपनाने की सलाह दी है, जो मौसमी बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देती हैं.

मंत्रालय के अनुसार ये सरल उपाय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो न केवल बीमारियों से बचाव करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ये उपाय सरल, किफायती और सभी के लिए सुलभ हैं. मंत्रालय के अनुसार, कुछ आसान उपायों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले, नियमित रूप से गर्म पानी पीना चाहिए, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है. इसके अलावा, दैनिक दिनचर्या का पालन करना, जैसे समय पर भोजन, व्यायाम और नींद, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

मंत्रालय ने ऋतुचर्या (ऋतुओं के अनुसार जीवनशैली) को अपनाने की सलाह दी है, जिसमें मौसम के हिसाब से आहार और दिनचर्या में बदलाव शामिल हैं. संतुलित आहार, सक्रिय जीवनशैली और गहरी नींद को अपनाकर शरीर को मजबूत किया जा सकता है.

यही नहीं तनाव से मुक्ति के लिए योग और प्राणायाम जैसे श्वास अभ्यास बेहद प्रभावी हैं. ये अभ्यास मानसिक शांति प्रदान करते हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं. इसके अलावा, भाप लेना, नाक में तिल या नारियल तेल लगाना (नस्य) और गर्म हर्बल पेय जैसे तुलसी, अदरक से बना काढ़ा पीना मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)