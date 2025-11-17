विज्ञापन

कॉफी पीते हुए कभी नहीं करनी चाहिए ये 3 गलतियां, AIIMS के डॉक्टर ने बताया कॉफी पीने का सही तरीका

What is the healthiest way to drink coffee: एक्सपर्ट बताते हैं कि अक्सर लोग कॉफी के साथ कुछ आम गलतियां कर जाते हैं, जिससे उन्हें इसके फायदे नहीं मिल पाते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-

कॉफी पीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

Best Way to Drink Coffee: कॉफी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ड्रिंक्स में से एक है. इसका न केवल स्वाद लोगों को पसंद आता है, बल्कि कॉफी को सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. ये आपका मूड अच्छा करती है, दिमाग को तेज करती है, फोकस बढ़ाती है और लिवर के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है. कॉफी में मौजूद पॉलीफिनॉल आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट बताते हैं कि अक्सर लोग कॉफी के साथ कुछ आम गलतियां कर जाते हैं, जिससे उन्हें इसके ये फायदे नहीं मिल पाते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में- 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर AIIMS, Harvard और Stanford यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर सेठी बताते हैं, कॉफी पीते समय ज्यादातर लोग तीन बड़ी गलतियां कर देते हैं. ये गलतियां कॉफी के फायदे कम कर देती हैं और कभी-कभी नुकसान भी कर सकती हैं. 

गलती नंबर 1- कॉफी में चीनी मिलाना

डॉक्टर सेठी बताते हैं कि कॉफी में चीनी डालना सबसे आम पर सबसे बड़ी गलती है. चीनी ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है, जिससे शरीर में इंफ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ सकती है. यह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. ऐसे में कॉफी में चीनी डालने से बचें. अगर आपको मीठा पसंद हो तो आप स्टेविया या मोंक फ्रूट स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. बस ध्यान रखें कि इसमें Erythritol जैसे एडिटिव्स न हों.

गलती नंबर 2- ऑर्गेनिक कॉफी का इस्तेमाल न करना

डॉक्टर कहते हैं, कॉफी उन फसलों में से एक है जिन पर सबसे ज्यादा कीटनाशक (Pesticides) उपयोग होते हैं. अगर कॉफी ऑर्गेनिक नहीं है, तो यह कीटनाशक आपके शरीर में भी पहुंच सकते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि ऑर्गेनिक कॉफी ही खरीदें. इससे आप कॉफी का स्वाद और फायदे दोनों अच्छे तरीके से पा पाएंगे.

गलती नंबर 3- एसिडिटी होने पर भी आम कॉफी पीना

कई लोग एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स होने पर कॉफी छोड़ देते हैं. लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा करने से पहले कॉफी को बदलकर देखें. अगर आपको एसिडिटी होती है, तो डार्क रोस्ट कॉफी पिएं. इसमें कैफीन कम होती है और यह पेट पर हल्की होती है. हालांकि, अगर आपको हार्टबर्न या एसिडिटी की समस्या नहीं है, तो लाइट रोस्ट कॉफी ही सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल की मात्रा ज्यादा होती है.

AIIMS के डॉक्टर कहते हैं, कॉफी अपने आप में एक हेल्दी ड्रिंक है. यह दिमाग, पेट और लिवर तीनों के लिए फायदेमंद है. लेकिन अगर आप चीनी डालते हैं, खराब क्वालिटी की कॉफी पीते हैं या अपनी समस्या के हिसाब से कॉफी का सही प्रकार नहीं चुनते, तो आपको कॉफी के पूरे फायदे नहीं मिलेंगे. ऐसे में अगर आप इन 3 गलतियों से बचकर कॉफी पिएं. इससे ये आपके लिए नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगी और आपकी हेल्थ को सपोर्ट करेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

