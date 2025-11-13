2 रुपये के कॉफी पाउडर को इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, चेहरे की टैनिंग होगी दूर, स्किन करने लगेगी ग्लो

How to Use Coffee: आजकल के बदलते मौसम में स्किन से जुड़ी समस्याओं का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है. सर्दियों के मौसम में हवा त्वचा से नमी सोख लेती है जिससे स्किन ड्राई और बेजान दिखने लगती है. ऐसे में कुछ लोग बाजार में आसानी से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण कभी-कभी समस्या दूर होने की जगह और बढ़ जाती है. ऐसे में घरेलू नुस्खे ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम आपको कॉफी से जुड़े कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से स्किन की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं.

2 रुपये की कॉफी को कैसे करें इस्तेमाल

बाजार में कॉफी का सबसे छोटा पैकेट 2 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाता है. ये 2 रुपये की चीज महंगे से महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करने का दम रखती है. आज हम आपको इसे इस्तेमाल करने के 5 तरीके बताने जा रहे हैं जिससे स्किन की अलग-अलग समस्याओं से राहत मिल सकती है. यह जानकारी डिजिटल क्रिएटर ध्रूव मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर दी है. आप भी इस तरह कॉफी यूज कर स्किन से जुड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं.

अगर आप चेहरे की टैनिंग से परेशान हैं तो ये उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए आप पानी में कॉफी के साथ बेसन मिलाकर लगाएं. इससे दाग-धब्बे हटने के साथ-साथ चेहरा चमकदार बनता है.

ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा समस्या ड्राई स्किन की रहती है. इससे छुटकारा पाने के लिए आप कॉफी के साथ दूध मिलाकर अपने फेस पर लगा सकते हैं. इससे त्वचा हाईड्रेट हो जाएगी और नमी बनी रहेगी.

स्किन को ग्लो और मुलायम बनाने के लिए आप कॉफी को गुलाब जल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं. अगर आप इस नुस्खे को नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आपको जरूर लाभ देखने को मिल जाएगा.

अगर आपके चेहरे पर काफी ज्यादा रेडनेस और पिंपल्स होते हैं तो आप ये उपाय आजमा सकते हैं. इसके लिए आप कॉफी के साथ एलोवेरा जेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं. इससे डेड सेल्स हट जाती हैं और त्वचा की गंदगी साफ होती है.

अगर आप मार्केट जाकर महंगा ब्लीच करवाते हैं तो इसकी जगह ये नुस्खा अपना सकते हैं. इसके लिए आप कॉफी में एलोवेरा जेल मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगा लें. इससे चेहरे की खोई हुई चमक वापिस लौट सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.